Néstor Gorosito habla sobre la derrota de Alianza Lima

Alianza Lima sufrió una derrota de 3-1 frente a Alianza Atlético por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto 2025.

Tras el encuentro, el técnico Néstor Gorosito destacó que el equipo mostró dos caras distintas durante el partido, y atribuyó el resultado a la falta de contundencia y al desgaste físico por la acumulación de compromisos.

Gorosito: «Cuando hay que liquidar, hay que hacerlo»

En conferencia de prensa, el estratega argentino enfatizó la importancia de aprovechar las oportunidades y cerrar los partidos a tiempo. «Tenemos la máxima ilusión de seguir en el camino del triunfo. Pero debemos mejorar en algo fundamental: cuando tenemos al rival para liquidar, hay que hacerlo y no darle vida», señaló Gorosito.

El técnico también mencionó que el calendario apretado ha impactado el rendimiento del equipo. «El cansancio y la seguidilla de partidos, sumados a los amistosos que venimos jugando cada tres o cuatro días, pasan factura. Esto se sintió en el segundo tiempo», explicó.

Un partido de contrastes para Alianza Lima

Al ser consultado sobre el desarrollo del juego, Gorosito reconoció que el equipo tuvo chances claras en la primera mitad, pero no logró capitalizarlas. «En el primer tiempo pudimos hacer más goles, pero no lo hicimos. Luego, en el segundo tiempo, ellos empatan rápidamente y, a partir de ahí, físicamente nos costó mucho», analizó.

Un resultado incierto para el futuro

Sobre el impacto que esta derrota podría tener en el torneo, Gorosito dejó claro que no es posible preverlo. «No tengo una bola de cristal para saber lo que va a pasar. Si la tuviera, seguramente mal no me iría», concluyó con un toque de humor.