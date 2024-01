Fueron Robadas Placas de Bronce de Tumbas de Expresidentes

Beneficencia de Lima señala que el Cementerio Presbítero Maestro carece de recursos suficientes para garantizar el nivel de seguridad necesario

Sujetos roban cuatro placas de bronce en el Cementerio Museo Presbítero Maestro, ubicado en el Cercado de Lima. Los lugares afectados son las tumbas de los expresidentes Óscar R. Benavides y Luis Sánchez Cerro (asesinado en 1933), del filántropo Augusto Pérez Araníbar, propietario del Hospital Víctor Larco Herrera, y del mariscal Eloy Ureta Montehermoso, quien participó en la guerra de 1941 contra Ecuador.

El acto delictivo causó daños en el granito de los monumentos debido a la fuerza empleada para retirar las placas, a pesar de estar ubicados en un patrimonio cultural de la nación.

Julio Arroyo, subgerente de Unidades de Negocio de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, narró para América TV que una guía del recinto notó la ausencia de las placas mientras acompañaba a un grupo de visitantes.

“Nos avisó de inmediato. Esto ha sido como a las 9:30, 10 de la mañana. Vinimos a verificar y fue un golpe doloroso para todos los que trabajamos en la Beneficencia. Se hicieron las investigaciones, fuimos a la comisaría, se hizo la denuncia del para que con un informe se eleve hasta las más altas instancias”, dijo.

“Estas personas inescrupulosas operan en grupo, ya que una sola persona no puede cargar una placa que pesa 80 kilos; deben ser dos o tres. Mientras las retiran, procuran no hacer ruido. Lamentablemente, nuestro cementerio está cerca del jirón Áncash, a unos pasos. Estoy seguro de que esto fue estudiado previamente: dónde están ubicadas, cómo las sacamos, un vehículo que debe esperar.”, añadió.

El funcionario expresó su pesar por el hecho de que este museo haya caído víctima de la creciente inseguridad ciudadana. “Nos ha golpeado también, y no es algo reciente; hace meses que constantemente nos roban lápidas, pero lo más indignante es que se lleven placas bellas, hermosas, que forman parte del patrimonio nacional. Esto pertenece a cada uno de los peruanos”, afirmó.

Lamentó que, a pesar de la responsabilidad que la Beneficencia tiene de cuidar y mantener estos lugares, así como las áreas verdes, no reciben apoyo económico de ninguna institución del Estado. Aclaró que no dependen del Ministerio de Cultura ni de ninguna otra cartera, y por lo tanto, no reciben financiamiento.