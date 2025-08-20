Arrestan a peruana por tráfico de drogas

Una peruana fue arrestada en la turística isla de Bali, en Indonesia, por intentar traficar presuntamente 1,4 kg de cocaína, parte de la cual estaba oculta en un juguete para adultos dentro de sus genitales y su ropa interior, anunció el martes la policía.

La mujer, de 42 años e identificada únicamente con las iniciales N.S. por las autoridades, llegó el 12 de agosto al aeropuerto internacional de Bali procedente de Catar.

Los oficiales encontraron 1,4 kg de cocaína, en parte disimulados en un juguete para adultos introducido en sus genitales. También la acusaron de transportar decenas de pastillas de éxtasis.

La peruana confesó a la policía que había sido contratada para transportar la droga a Indonesia por un hombre que conoció en abril en la internet profunda (dark web), a cambio de US$ 20.000 dólares.

Indonesia: uno de los países con penas más severas contra el narcotráfico

Indonesia tiene una de las legislaciones más severas del mundo en materia de tráfico de drogas, y contempla la pena de muerte para traficantes.