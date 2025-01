Francis Allison presentó renuncia a Alianza para el Progreso

El alcalde de Magdalena del Mar, envió una carta al presidente de Alianza para el Progreso, César Acuña, para informarle su decisión.

Tras una carta que fue emitida hacia César Acuña, presidente del partido político Alianza para el Progreso, Francis Allison brindó cuenta de su renuncia como militante de dicha agrupación de conformidad con lo establecido en la Ley de Organizaciones Políticas y lo dispuesto en la Resolución N° 0045-2024-JNE.

LEE TAMBIÉN:

Ante ello, el burgomaestre de Magdalena del Mar, agradeció la confianza que se le brindó mientras fue miembro de Alianza para el Progreso. Como se recuerda, Francis Allison, llegó a la alcaldía de Magdalena del Mar en el año 2022 con Alianza para el Progreso y en el mes de junio del 2024, el burgomaestre precisó que el líder de Alianza para el Progreso, le solicitó postular a la Alcaldía de Lima Metropolitana en el año 2026.

“Es muy probable. ¿Por qué no puedo decir sí o no? Porque soy miembro de un partido, de APP, y por ley los partidos tienen democracia interna. Se me ha pedido, por supuesto”, señaló.

Cabe precisar que la carta no expresa los motivos, sin embargo, esta denuncia se realizó en el marco de los cuestionamientos a Alianza para el Progreso a raíz de la denuncia por una presunta red de prostitución que habría operado en el Legislativo, por la cual se investiga al exfuncionario del Congreso, Jorge Torres Saravia.