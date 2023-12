“Fonavistas van a cobrar su reintegro este 2024”

LUIS LUZURIAGA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN AD HOC, LOS INSTA A ACREDITAR APORTACIONES PARA RECIBIR MÁS

Por: Pablo Boggiano B.

Ayer martes 26 se reanudaron los pagos del Fonavi de acuerdo al cronograma del Banco de la Nación, los mismos que continuarán esta semana. Luis Luzuriaga, presidente de la comisión Ad Hoc, reafirmó la continuación de la devolución en base a las aportaciones a partir de enero del 2024, con lo que muchos recibirán un reintegro. Asimismo, sostuvo que está presto a encauzar los esfuerzos para repartir con prontitud los más de 2 mil millones a los 19 grupos de ex aportantes de acuerdo con la Ley 29625.

-La posición de usted como presidente de la comisión Ad Hoc es devolver a la mayor cantidad de fonavistas cosa a la que se opone el MEF

Curioso todo esto, un poco como que quieren dejar a la comisión, a la parte de nosotros los fonavistas un poco en el aire, el 11 de noviembre el ministro salió a decir que efectivamente se tenía que adelantar este dinero a todos los fonavistas, porque era un tema de personas de mucha edad, que necesitaban su dinero, que además se iba reactivar la economía navideña, dando a entender que estos 2, 300 millones de soles iban a generar un impacto fuerte en la economía, habría una reactivación.

Eso fue lo que dijo, en esa perspectiva, después de una semana, te dice lo contrario, se empieza a devolver con 60 mil, es un contrasentido, dice y se desdice y sigue manteniendo la posición: ‘he conversado con la comisión Ad Hoc’.

-El ministro Contreras inició el pago con 64 mil fonavistas y piensa continuar a partir del mes de febrero

Lo ha dicho él, nadie en la comisión ha dicho que será febrero, hay una propuesta de la secretaría técnica, como la ley dice que se tiene que devolver las aportaciones a partir del 2024 se comienzan a formar las cuentas individuales para continuar con la devolución ya en base a las aportaciones, como eso es difícil de hacer lo que dicen: ‘lo vamos a hacer en 8 años, a razón de 2 grupos por año, de tal manera que al octavo año, estamos 2024, 2025, 26,27,28,29,30, 2031, ya todos los fonavistas que se inscribieron, que se registraron con el F1, en la comisión que deben ser más de millón 700 mil, que estén ya todos con cuentas individuales y con su devolución, de aquí al 2031’.

Lo cual no es pues un procedimiento, porque el tema, el marco de la norma establece bien claro: ‘forma efectiva e inmediata con el fonavista por ser adulto mayor’, entonces de aquí al 2031 están muertos como 300 mil fonavistas de aquí al 2032 irán a morir 500 mil fonavistas más, es un tema controvertido para la familia, los herederos, por los procesos, no es fácil, no pagan su deuda como estado y encima tampoco permiten que ese dinero se pueda devolver en forma efectiva e inmediata.

“FONAVISTA HA GANADO SU DERECHO A COBRAR”

¿Cómo hacer para devolver en principio a un universo mayor de Fonavistas?

Por lo menos en el marco del principio de la legalidad tenemos que plantear el tema y en todo caso lo que se hizo antes de la ley, antes del 11 de noviembre que se promulgó la norma, todo quedó sin efecto porque a partir de la nueva norma todo cambia, entonces por principio de legalidad nos obliga a tener que devolver todo ese dinero como pago a cuenta a todos los fonavistas porque la ley establece que es para atender al adulto mayor en situación de vulnerabilidad, adelantar el pago en forma efectiva e inmediata entonces empezamos con la devolución efectiva e inmediata con esos 2,300 millones, eso es lo que dice la norma, eso es el marco legal, ese el principio de legalidad y tenemos someter nuestras decisiones a ese marco.

-Se mantiene la idea que los fonavistas que recibieron un adelanto en los 19 grupos de pago anteriores cobrarán a partir del siguiente grupo

Tienen que cobrar su reintegro, este grupo está en función a la formula, muchos van a sacar 6 mil soles, 5 mil soles, 4 mil soles, evidentemente los que salieron en los 19 grupos anteriores, han sacado de mil a menos.

Entonces ellos con toda razón van a decir, porque va a sacar mil y no 6 mil, entonces tiene que recibir su reintegro, eso tenemos que programarlo para que a partir del próximo año, a partir de enero, tomando las prioridades que la ley establece: discapacitados, enfermos graves terminales.

Sabemos que habría procedimientos para que los fonavistas enfermos, puedan acreditar esa condición y puedan ser priorizados en la devolución, eso dice la ley, eso tiene que cumplirse, en este grupo no se ha podido cumplir, por justamente todo este manoseo que ha hecho el gobierno con el proceso, también hay un grupo de fonavistas que salieron en los 19 grupos de pago anteriores y no pudieron cobrar por muchos motivos, por edad, por desconocimiento, no manejan la virtualidad, son adultos mayores. Aahora que la cosa se ha puesto, mucho más intensa por decirlo así, a raíz de la pandemia, de la necesidad, todos están recurriendo y un tipo de desconocimiento el proceso, ya están más claros en el tema ¿qué pasa con ellos?

Tienen que cobrar porque ya ganaron el derecho a recibir su dinero, se ha programado que a partir del 4 de enero serán incorporados en una lista adicional, la parte técnica tenía que haber previsto todo eso, no tenía por qué haberse marginado, como trabajan, de qué manera trabajan, estábamos avanzando, aparece la rémora, la piedra, el piedrón, que no hacía nada, entonces a partir del 4 de enero se va incorporar por lista adicional.

“FONAVISTA DEBE ACREDITAR SUS APORTACIONES”

-Solo este primer grupo cobraba 6800 soles ¿los que continúan a partir de ahora?

Es otro problema, tampoco la secretaría técnica, a pesar que en enero del 2020 hay un acuerdo para identificar las aportaciones, no hay, no se han identificado aportaciones, recién este año han comenzado a derivar la información, entonces no tenemos las cuentas individuales, y actualizadas de los fonavistas, recién se podrá el 2024 ahí en función vamos a tener proyección, cuántos serán 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 200 mil, hay gerentes de bancos, de ciertas empresas que aportaron muchísimo, tenían buenos sueldos, ellos tienen más o menos algo así como 150 mil a 200 mil de devolución, solamente por el periodo 96 – 95 solamente por ese periodo,

¿Qué decirle a la gente que tiene cierta incertidumbre, al fonavista que hace su trámite, que presentó su documentación, al que quizá cobro?

Lo que puedo priorizar es que la gente está haciendo su trámite para cobrar, lo que está muy bien, tiene que ser así, porque para eso se ha hecho ley, se ha hecho el padrón, para eso se hecho la lucha que se concrete en esta nueva norma.

Lo concreto es que el procedimiento no acaba con solo lo que tengo que presentar para cobrar, ese es un adelanto, un pago a cuenta de un dinero que hemos acumulado pero que en realidad la devolución está dentro del marco de la Ley 29625 que es devolver el total de las aportaciones.

Lo que pasa es que hemos adelantado estos 2 mil millones, por la necesidad de los fonavistas que es mucha, estamos obligados a tener que adelantar ese dinero al margen de las aportaciones, el próximo año si se va hacer la devolución en función a las aportaciones, entonces el trámite administrativo de los fonavistas está orientado a la acreditación de las aportaciones, los libros de planillas, o documentos que puedan acreditar las aportaciones, de acuerdo también al reglamento.

