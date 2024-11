¡Fonavistas: se viene doble grupo de pago para todos!

COMISIÓN AD HOC ALISTA PROGRAMACIÓN DE LISTA 21 Y REINTEGRO 3

Un pedido de 3,229 millones de soles ha planteado el congresista Alfredo Pariona Sinche ante la Comisión de Presupuesto del Parlamento, a pedido de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú, para que sean incluidos como una partida dentro del Presupuesto Público del 2025 para continuar con recursos para la devolución de su dinero a los Fonavistas.

“El presupuesto para la devolución 2025, permitiría un proceso de devolución mas celere, y no tan espaciado como hasta ahora se viene efectuando por falta de recursos para pagar a todos los Fonavistas”, señalaron sus dirigentes fonavistas al comentar sobre esta gestión congresal.

Asimismo, se pudo conocer que hay fechas tentativas en que se estarían entregando estos dos pagos, pero que diferentes representantes, tanto de los fonavistas, como del Ejecutivo, buscan priorizar diferentes devoluciones

Anteriormente están el grupo de pago de la Lista 21, el cual iría para ex fonavistas y herederos que a la fecha no han recibido ni una sola devolución, y, por otro lado, está el Reintegro 3, la continuación del pago para ex aportantes de las listas 1 a la 19. Desde la representación de los fonavistas se busca priorizar este último, mientras que la posición del Ejecutivo en la Comisión Ad Hoc estará buscando que se pague primero el grupo 21.

PCM BUSCA PRIORIZAR LA LISTA 21

La parte fonavista ya había establecido criterios para aprobar el Reintegro 3. Sin embargo, dada las demoras del Ejecutivo en presentarse en las sesiones de esta comisión, la Secretaría Técnica de la PCM presentaría el informe técnico para la validar la Lista 21, una que se pagaría en diciembre tentativamente.

Esto haría que, revelan las fuentes, el pago para el grupo de Reintegro 3 se haga efectivo entre enero o febrero del 2025. Si este pedido se concreta o en su defecto se destina una cantidad menor pero considerable, el pago se haría el primer mes de año para seguir avanzando con más beneficiarios.

COMISIÓN NECESITA AGOTAR EL PRESUPUESTO

Como se ha señalado anteriormente, en entrevistas de los representantes del Fonavi en el Comisión Ad Hoc, priorizar un Reintegro 3 permitiría agotar los fondos del presupuesto destinado para estas devoluciones, con lo que se podría exigir más presupuesto a la PCM.

Pero los representantes de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú en la Comisión Ad Hoc sí creen que ambos pagos puedan darse simultáneamente, “pero la PCM alega qué no tienen recursos suficientes para la implementación de ambos grupos de pago”.

REINTEGRO 3: ¿DE QUÉ TRATA ESTE GRUPO DE PAGO?

Tal como señalan desde la Comisión Ad Hoc, el grupo de pago de Reintegro 3 (como todos los reintegros) se determina, en primer lugar, por el rango de edad, ahora corresponde a los de 70 años a más, incluidos fallecidos, discapacitados y enfermos. (Ley 29625 y 31928),

Este grupo es formado por aquellas personas o herederos que entre el año 2015 y 2019 recibieron el primer pago y a los que se les va a reintegrar, como pago parcial (a cuenta del total de sus aportaciones) el dinero que desde el 2019 se viene acumulando en las cuentas bancarias de la Comisión Ad Hoc.

La Comisión busca asegurar que todos los fonavistas de las listas 1 al 19 reciban lo que les corresponde, se espera que entre cinco y seis reintegros adicionales sean necesarios para cubrir a más de un millón de fonavistas que aún están pendientes de recibir sus aportes completos. Por tanto, se abre la posibilidad para que un considerable número de ex contribuyentes puedan reclamar los recursos que una vez aportaron al fallido programa de vivienda (Fonavi). referente a la lista de Reintegro 2, y que llegó a casi 210 mil beneficiarios; Quizá sea el último tramo que se consideren las edades es en el próximo reintegro 3 ahí se va a considerar un grupo de viudos, del 80 hasta 92 años (más de 300 mil), y el grupo vivos de 70 a 75 (170 mil).

El grupo de Reintegro 3 del Fonavi se está configurando para aquellos ex aportantes que, a pesar de estar en las listas del 1 al 19, no han recibido todos sus aportes. La Comisión Ad Hoc señaló que esta nueva fase de devolución es necesaria debido a la cantidad de fonavistas que aún no han sido beneficiados por completo.

QUE HAY CON LA LISTA 21

Los representantes de la PCM en la comisión buscan aprobar primero la Lista 21 para pagarse en DICIEMBRE. Estaría conformado íntegramente por “FONAVISTAS NUEVOS” y a quienes recién en el último año se le han empezado a identificar aportes, razón por la cual no recibirán los montos que corresponden y su devolución sería baja.

La representación de la FENAF-PERÚ sostiene que este pago, tanto como el de Reintegro 3 pueden darse simultáneamente o un mes después.

