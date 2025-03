Fonavistas recibirán cuarto reintegro y Grupo 22

Se preparan padrones a pagar en junio para mayores de 60 y 65 años

Estando a puertas un tercer reintegro de los aportes al Fonavi y un Grupo 22 a mediados de año, tan solo 6% de los fonavistas ha logrado recabar información de sus aportes y por tanto cobrar montos mayores.

Muchos exaportantes se preguntan qué hacer para acreditar sus aportes e incrementar su devolución, en algunos casos se puede solicitar una acreditación anticipada de aportes en la ONP o realizar un proceso de reconsideración o impugnación en base a nueva información supletoria y completar su historial laboral y por consiguiente demostrar mayores aportes.

“Ahorita se está aprobando Reintegro 3 de 70 años a más, viene Reintegro 4 de 65 años a más, vivos, estamos hablando de vivos. De Reintegro 3 y 4 viene un grupo nuevo que es el Grupo 22. Si este año agilizamos, debe venir un Reintegro 4 y 5 que vendría de 60 años para arriba, ya sería lo último. De ahí hacia atrás ya quedarían muy pocos, serían las personas que aún están laborando, este año quedarían muy pocos de los que estamos dando reintegro, quedarían los fonavistas que no han salido en ningún grupo de pago, dando tiempo para que de una vez, el proceso la demanda en la siguiente sala se resuelva, así como en la primera sala constitucional que es un juez de alta jerarquía”, dijo José Cortez, miembro fonavista de la comisión.

SE ESTÁ DEVOLVIENDO A 5.67% DE FONAVISTAS

So pretexto de falta de información, el Ministerio de Economía quiso aprobar una fórmula como lo hizo con los 10,69 y que todos cobren igual , eso se logró romper con la ley 31173, 94.33% de fonavistas ha cobrado sin información de sus aportaciones, con la información de los aportes monetarios.

La devolución a cada fonavista va a aumentar porque solamente aquí se le está devolviendo a 5.67% de fonavistas de acuerdo a su información. Lo que la ONP dice, es que los fondos que ellos tienen son básicamente para el tema de pensiones y no para el tema del Fonavi.

Hay un 94% de fonavistas que todavía podría cobrar mucho más, no hay monto máximo porque se ha roto por el tema de las aportaciones, pues gracias a la Ley 31928, hay fonavistas que van a cobrar montos altos.

MONTO MÁS ALTO ES 6, 680 SOLES

Cuando no hay información EL MONTO MÁXIMO ES 6, 680 SOLES, QUE COBRA UN FONAVISTA QUE APORTÓ DESDE ENERO DE 1980 HASTA JUNIO DE 1998. Si no hay información de sus planillas es lo máximo que podría cobrar, el mínimo se ha puesto porque hay personas que han trabajado en varias empresas y no han tomado la precaución de presentar información.

Se necesita revertir esa situación, ya que hay mucha gente que ha trabajado hasta el año 86, 87 y cuando va al Banco, esperanzado en obtener un monto que le permita siquiera cubrir sus medicinas y recibe 100 soles, 200 soles, eso es producto de una sentencia del Tribunal Constitucional

SOLICITAR ACREDITACIÓN ANTICIPADA DE APORTES

Si eres afiliado/a al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), bajo el Decreto Ley N° 19990, puedes reconstruir tu historial de aportes declarados a través de la acreditación anticipada, y así tener toda la documentación lista para cuando te jubiles.

REQUISITOS

Copia simple de los documentos o declaración simple que acredite la relación laboral Entre los documentos válidos están:

Certificados de trabajo.

De pago de remuneraciones.

Liquidación de tiempo de servicios o de beneficios sociales.

Constancias de aportaciones de la ORCINEA emitido por el Instituto Peruano de Seguridad Social o EsSalud.

Cualquier documento público que acredite la existencia del vínculo laboral, aportaciones o inscripción al SNP.

Si el procedimiento es realizado por otra persona, se deberá presentar un poder general o especial.

SI ERES UN ASEGURADO O AFILIADO POR CONVENIO (FACULTATIVO), ADJUNTA TAMBIÉN: Copia simple legible de la resolución de inscripción (sólo si el documento no ha sido emitido por Oficina Nacional de Pensiones – ONP) Comprobantes de pago que acrediten los aportes efectuados. Si los aportes son anteriores a julio de 1999, presenta la documentación que acredite el vínculo laboral y los aportes realizados durante ese plazo. Si no se tiene esta documentación, la ONP verificará los aportes en los archivos en custodia.



RECLAMOS DE ACUERDO A CADA CASO, APELACIÓN O IMPUGNACIÓN

Muchos fonavistas pensaban que les iban dar 500 soles, han recibido en muchos casos, 4, 600 soles, como otros que han recibido menos, pero ese es el objetivo, entonces como fonavistas ¿qué se hace? Pues que se acerquen esos fonavistas que les han dado su REINTEGRO, para verificar, imprimir su CERAD y cotejar si tiene boletas, si es lo justo lo que le han devuelto, o si tiene su cálculo de aportes.

Y si no es justo, reclamar de acuerdo a cada caso, porque todos no han trabajado igual, unos han sido peones, otros han sido empleados, entonces todos no ganaban igual.

En base a eso, se está aplicando en cada fonavista para hacer ese procedimiento, para que presente su reconsideración, apelación o su impugnación. Hay fonavistas que les han dado 400, 500 soles y cuando han recibido su récord de la ONP, todos sus meses completos, ¿qué pasó? Y si el fonavista no reclama, ¿quién sale ganando?

FENAF VERIFICARÁ CASOS A NIVEL NACIONAL

Ya está habilitada la web, con la información de grupos de reintegro, además del grupo 20 y 21 cada uno se acerca con su DNI y automáticamente se le imprime su CERAD y con la documentación que se acredite haber aportado, se verifica.

Para informes y orientación (Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú): LIMA: JIRÓN RUFINO TORRICO 889 Oficina 210 Lima Cercado.

