¡Fonavi: ellos son los elegidos para ir a cobrar reintegro 3!

COMISIÓN AD HOC YA DEFINIÓ LINEAMIENTOS Y RESOLUCIÓN SALE LA PRÓXIMA SEMANA

Luego que la comisión ad hoc por fin volviera a sesionar con el nuevo integrante por parte del estado, se dejaron listos los lineamientos de pago y se conoció que el Reintegro 3 beneficiará a adultos mayores de 70 años que formaron parte de los grupos de pago del 1 al 19 y que no fueron incluidos en los Reintegros 1 y 2. Asimismo, la medida contemplaría la inclusión de herederos de fonavistas fallecidos, siempre que, al 31 de marzo de 2025, el titular hubiera cumplido 90 años o más.

En base a los criterios aprobados, el nuevo pago del Fonavi iría para alrededor de 190 MIL FONAVISTAS, entre los cuales 30 mil serían herederos de ex aportantes fallecidos. Así se ha detallado los rangos de edad y características que tendrán estos nuevos beneficiarios:

Fonavistas titulares que fueron parte de los grupos de pago del 1 al 19

Al 31 de marzo de 2025, su edad debe ser de 70 años o más

No han sido parte de los reintegros 1 y 2

En el caso de herederos de fonavistas fallecidos, el titular por el que cobran la devolución debería tener 90 años a más a la fecha del 31 de marzo de 2025.

CONFIRMADO: NO HAY TOPES DE PAGO

Según información difundida por el portal web, la Comisión definió que las devoluciones no considerarán un monto máximo y el monto mínimo será de S/40, según corresponda; en este último caso, dando la oportunidad a los fonavistas que tuvieran devoluciones por debajo de dicho monto para que puedan acreditar mayores aportes en el transcurso del tiempo.

Adicionalmente, se incorporará a aquellas personas que estuvieran registradas en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) y a las que tienen alguna enfermedad grave o terminal (debidamente acreditada), según la fecha de corte para el respectivo reintegro.

“Fonavistas que fueron parte de los grupos de pago del 1 al 19; que no fueron parte de los Grupos Reintegros 1 y 2; y cuya edad al 31 de marzo del 2025 sea de 70 años a más. En el caso de fonavistas fallecidos a dicha fecha deberían tener 90 años a más”, aclaró la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú).

“Recién hemos recibido información de la secretaría técnica y ya los estamos considerando, de 70 a más, puede salir 78, 79, 80, 83 años etc., ojo, vivos de 70 a, más que van a salir en este reintegro 3 son 160 mil fonavistas, ahora si hablamos de los deudos, la secretaria nos dijo de 91 años a más, nosotros hemos planteado que sea de 90 a más, de 90 a más ya se consideró si tiene 95, 98, 100 años, que salgan”, señaló José Cortez (miembro fonavista comisión Ad Hoc).

Asimismo, según estos criterios aprobados, el Grupo Reintegro N° 3 estaría conformado por alrededor de 190 mil Fonavistas aproximadamente, de los cuales 30 mil serían herederos de fonavistas fallecidos, quienes “podrán recuperar las Aportaciones efectuadas por el Fonavista Titular”.

Leer también [Ministro de Trabajo descarta la eliminación de la CTS]

FECHA DE PAGO POR CONFIRMAR

Por otro lado, en cuanto a la fecha exacta de pago del Grupo Reintegro N° 3, la Comisión Ad Hoc señaló que próximamente estará anunciando oficialmente el día confirmado. Como se sabe, anteriormente esta devolución se proyectaba para febrero. En las próximas sesiones de la Comisión Ad Hoc debería confirmarse la fecha del cobro para los cerca de 190 mil fonavistas que probablemente se programe a fines de marzo.

“¿Por qué se ha considerado de 90 a más y no desde menos? Porque hay todavía solicitudes de muchos hermanos fonavistas que no han presentado, son 60 mil fonavistas, que no han presentado su solicitud, sus parientes por reclamar sus derechos. Más lo que vamos a aprobar, va a saturar los procedimientos de la Secretaría Técnica y del Banco de la Nación”, señaló Cortez.

Así, este nuevo pago vendría muy pronto tras la aprobación de la Lista 21, que fue en diciembre. Pero también hay otros temas que el Fonavi tocó en la pasada sesión.

30 MIL HEREDEROS SERÁN BENEFICIADOS

Dentro de los beneficiarios del Reintegro 3 se ha confirmado que serán 160 mil fonavistas y 30 mil herederos de aportantes fallecidos. Pero algunos familiares de estos titulares del Fonavi se preguntan por qué la cantidad es tan menor que los otros beneficiarios y por qué se considerará solo de 90 años para adelante.

Como se sabe, para ser parte de esta devolución no solo se debe haber acreditado correctamente en la página de la Secretaría Técnica del Fonavi los aportes del fonavista titular, sino que este debería haber cumplió de 90 años a más, a la fecha del 31 de marzo de 2025, para que su heredero sea considerado en el Reintegro 3.

Ante esto, la Fenaf Perú ha señalado que esto se debe a la capacidad operativa de las entidades que número determinado de personas por grupos de pago. Los miembros de la comisión Ad hoc siempre exigen ampliar ese número, pero tampoco se puede exceder demasiado. En base a ello se determinan los criterios para poder alcanzar ese número de fonavistas”, señalan.

“La capacidad operativa que manifiesta la secretaría técnica y el Banco de la Nación para manejar el proceso de los fallecidos es de 1.200 por mes. A pesar de eso, la Comisión Ad Hoc aprobó más de 30 mil fallecidos en esta lista”, aclararon.

Es así que la Fenaf Perú destaca que los herederos de fonavistas fallecidos es una cantidad que se ha logrado validar a pesar de los límites de las entidades involucradas.

Leer también: