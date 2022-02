Fonavistas no aceptarán que se les recorte los montos de devolución de aportes

Luis Luzuriaga presidente de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y pensionistas del Perú, promotora de la Ley 31173, emplazó al ministro de Economía Pedro Francke, y al Ejecutivo a realizar la devolución de aportes tal y como manda ley, precisando que dichos pagos deben realizarse de manera completa por lo que no aceptarán ningún tipo de recorte.

El fondo a devolver es propiedad privada de los fonavistas, por tanto ese derecho se respeta, dijo Luis Luzuriaga

Luzuriaga reiteró que no aceptarán ningún recorte en la devolución de los aportes a los fonavistas, pues dicho acto esería confiscatorio y violatorio de la propiedad privada, pues los fondos del FONAVI son de propiedad de sus excontribuyentes.

“La devolución es sobre el total recaudado debidamente actualizado.

El ministro de Economía, lejos de plantear una propuesta de pago a una deuda ya reconocida por Tribunal Constitucional, lo que pretende es generar una propuesta de recorte a la devolución del dinero del FONAVI, tal cual lo propuso el fujimorismo en el Congreso de la República”, detalló el dirigente.

Leer también [Castillo saca a Premier Mirtha Vásquez y anuncia nuevo gabinete]

En ese sentido precisó que, si el presidente Pedro Castillo no firma hasta el 12 de febrero la autógrafa de la ley fonavista, contraviniendo todas las leyes vigente y derechos de los fonavistas, entonces será el Congreso que lo aprobará por Insistencia, de tal forma que el Ejecutivo no tendrá otra elección que cumplir con los pagos, “de no hacerle sería un robo declarado”.

MONTOS A DEVOLVER

Los montos a pagar a los fonavistas próximamente, irán conforme a lo aportado (entre los años 1979 y 1997) con la debida actualización de intereses, lo que hace un cálculo promedio de 20 mil soles por cada ex contribuyente, de acuerdo a los fondos que depositaron por sus respectivos descuentos laborales. Es por ello, que solo se aceptará esta cantidad (de acuerdo a lo aportada por cada fonavista) y ni un sol menos.

La Ley Fonavista, garantiza los pagos completos del dinero que se le debe a los ex contribuyentes al FONAVI, y no son miles de millones de soles como asegura el ministro de Economía; según los fonavistas son montos pagables y que además les corresponde porque es su patrimonio. Esto sin contar con que la ley “madre” de devolución del FONAVI, 29625, fue ratificada por el mismo Tribunal Constitucional.

“Mas o menos casi 20 mil soles es el promedio de la deuda real de sus aportes por cada fonavistas. Ese es el monto que deben devolvernos y no es una deuda impagable”, acotó Luzuriaga.