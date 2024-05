Fonavistas menores de 80 y 70 años en reintegro 2

JOSÉ CÓRTEZ, MIEMBRO DE LA COMISIÓN AD HOC, DETALLA LO ÚLTIMO SOBRE PRÓXIMA LISTA

Por: Pablo Boggiano B.

La comisión Ad Hoc Fonavi viene evaluando el siguiente grupo de pago que de acuerdo al cronograma estaría programado entre los meses de junio y julio. En entrevista con El Men, el ingeniero José Cortez, miembro fonavista de la comisión, dejó entrever que hay una tentativa de que lo conformen ex aportantes menores de 80 y 70 años, ya que deudos y herederos de fonavistas fallecidos deberán completar sus trámites para sus respectivos cobros. El vocero fonavista afirmó que tan solo los REINTEGROS representan 2, 900 millones a desembolsar en el proceso y emplazó al ejecutivo a revisar la ley de presupuesto y que el MEF empiece a inyectar dinero a la comisión Ad Hoc para cumplir con la devolución.

-¿Cómo va llevando la lectura, la comisión Ad Hoc de este REINTEGRO N° 1?

Es muy satisfactorio, ya que en 5 días de iniciado el pago, de devolución en el REINTEGRO 1, se había logrado pagar a más del 50% de fonavistas programados, esto nos traduce que efectivamente eran adultos mayores, personas que necesitaban este beneficio, así como se ha pagado montos sobre los 20 mil soles. También ha habido quienes han recibido mucho menos y eso es consecuencia de fallo de TC que debería haberse empleado el IPC ( Índice de Precios al Consumidor) se ha logrado avanzar con eso, todavía hay muchas cosas por hacer, esperemos que el próximo grupo sea más o menos satisfactorio para quienes lo conformen.

– Según el cronograma de pagos bimensuales el REINTEGRO 2 apunta a junio, primeros días de julio, estará conformado por deudos y herederos de fonavistas en principio, seguirá también el resto del padrón sobre 80 años?

Estamos viendo un tema que vamos a tener que tratar dentro de la comisión Ad Hoc, si bien serán deudos y herederos, pero no son los que van a cobrar inmediatamente, más o menos 60 días para que cobren con trámites y procesos incluidos.

-Digamos mientras se espera que los herederos cumplan con el trámite respectivo hay un tiempo que se puede ganar, me refiero a programar el grupo 21

No necesariamente, estamos viendo un REINTEGRO por edades

-¿Menos de 80, menos de 70?

No es seguro, pero es la tentativa para conversar más adelante, es la alternativa, más o menos la orientación. Pueden ser mayores de 75 años ahí se hace la combinación, estamos manejando, ha habido sugerencias nada más por parte del secretario técnico con el presidente de la comisión, respecto a esa alternativa y dentro de la cúpula fonavista lo estamos manejando también.

“EXCLUIDOS VAN A INGRESAR”

-Ha habido algunos problemas, que pasa en el caso de figurar como beneficiario en el REINTEGRO 1 pero a la hora de ir al Banco de la Nación le dicen que aún no hay pago habilitado

Bueno, hay dos cosas: el desembolso de dinero no es inmediato, se ha destinado para 153 mil fonavistas, 384 millones de soles, perfecto, pero los 153 mil fonavistas no van a cobrar, por precaución no se puede desembolsar todo el dinero.

Si se puede desembolsar por ejemplo 100 millones de soles para empezar, entonces el banco determina, ya se acaba, ya no hay dinero, se desembolsa otro monto, el fonavista que fue en ese momento y no pudo cobrar, pero va a al día siguiente, a los dos días y ya se desembolsó otro paquete de dinero para que sigan cobrando.

Quizá por esa alternativa no se ha podido cobrar inmediatamente. Pero si sale figurando en el REINTEGRO, tiene que pagarse, son días inmediatos, dos o tres días, nosotros ya hemos conversado este tema y han dicho capaz ha sido por eso.

–¿Qué pasa en la comisión Ad Hoc con los excluidos y los 500 mil fonavistas en verificación?

En los excluidos siempre se está tomando el tema, este jueves se va ver los que son los SIFO (Sistema Integral De Formación Operativa) SIFO Zepita y SIFO administración en obras públicas, se va verá inmediatamente para definir de una vez para ir programando, también hemos dicho sobre techo liviano, los fonavistas que han pagado su techo liviano inmediatamente tendrán que incorporarse al padrón, ya tiene una data que el Banco de Materiales ha llevado a cabo, ya lo entregó a la secretaría técnica, van a comenzar a cruzar información, para que en los próximos días, esos fonavistas que ya pagaron su deuda, ingresen, sean evaluados, y si han entregado información antes de, cotejar de una vez y decidir cuándo le s corresponde a ellos.

-Queda definido entonces el próximo REINTEGRO para junio o julio

SÍ, porque inclusive, ya se había tomado un acuerdo de que ya se cierra la fecha de verificación, ha sido si no me equivoco el 30 de marzo, la misma fecha se va hacer para que los que van a salir, viudas, herederos y solamente tendríamos que fijar fecha para últimos retoques o últimas cosas que se puedan ver a última hora.

“SE HA CURSADO OFICIOS AL MEF”

-El gran problema sigue siendo el faltante, el faltante del gobierno que no ha puesto un centavo, una de las partes más complicadas de este proceso

Una de las tareas es que el MEF comience a manifestarse respecto a ese tema, estamos cursando oficios al Ministerio de Economía, solamente el pago de reintegros son 2, 900 millones de soles, faltarían 700 millones para aquellos que ya han formado un grupo de pago, imagínese a los nuevos, a los que van a ingresar, en el tema del proceso de evaluación que se van a incorporar, va faltar plata para ellos.

-Claro, una cosa son las EPS, pero el grueso de la deuda es del gobierno, los 3, 300 millones necesarios para completar la devolución, y que el estado ya debería estar inyectando en la comisión Ad Hoc

Desde el presupuesto del 2022 para el 2023, había 50 millones con el anterior ministro Contreras, ya se había puesto dentro del presupuesto, pero, decían ellos ‘las cuentas bancarias que tiene la comisión Ad Hoc hay recursos y tiene que quedar en 0 para que recién los 50 millones se incorporen al proceso’. Es absurdo, esa es la gran preocupación de nosotros como comisión, desde el Congreso revisar la ley de presupuesto que se asigne montos, caso contrario será complicado cumplir con los fonavistas.

