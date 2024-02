Fonavistas encaran a ONP por información de aportaciones

FENAF pidió reunió con jefe, Víctor Hugo Montoya, para que devolución se aplique en forma exacta

Dirigentes Fonavistas vienen recibiendo múltiples quejas de los ex aportantes respecto a los meses reconocidos que aparecen en su resoluciones de jubilación, los cuales son superiores a los meses reconocidos en la devolución de su dinero aportado al Fonavi, lo que motivó que con oficio fechado el martes 13 de febrero, la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (FENAF) encabezada por su presidente, Luis Luzuriaga, solicitara al jefe de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) Víctor Hugo Montoya, una reunión para tratar la mejora en la información sobre las aportaciones de los fonavistas.

Como es de conocimiento, el 21 de diciembre pasado, en el marco de las leyes 29625, 311173 y 31928, con la lista de pago 20 se reinició el proceso de devolución del dinero de sus aportaciones a los fonavistas.

El proceso de devolución al igual que con las anteriores 19 listas de pago se sustenta en la cantidad de períodos mensuales que laboro el fonavista durante el periodo de vigencia del Fonavi, (enero 1980, agosto 1995) a los cuales se le asigna un determinado valor monetario calculado mediante una fórmula

La representación fonavista sustenta en primer término “la información del HISTORIAL LABORAL de cada uno de los Fonavistas registrados en sus bases de datos, (pensionistas, no pensionistas y otros) que administra, que será remitida a la secretaría técnica de apoyo a la comisión Ad Hoc creada por la ley 29625 en el marco de lo dispuesto en el art. 22 del D.S N° 006 – 2012 EF, reglamento de la ley 29625, LEY DE DEVOLUCIÓN DEL DINERO DEL FONAVI A LOS TRABAJADORES QUE CONTRIBUYERON CON EL MISMO, y el art.29,2 del D.S. N° 280 – 2023 EF, es de suma relevancia para el procedimiento del registro del Historial Laboral y construcción de la cuenta individual del fonavista”.

“NO CONCUERDA CON PERIODOS REGIUSTRADOS”

Asimismo, la dirigencia fonavista exhortó en la inconsistencia de lo que se informa y lo que se paga “estamos recibiendo información de los propios Fonavistas a nivel nacional, que señalan que los períodos registrados en el CERAD, CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO, DE APORTACIONES Y DERECHOS DEL FONAVISTA no concuerda con la información de los períodos acreditados en la ONP en su momento entregó al fonavista, ya sea mediante su resolución, de jubilación o acreditación anticipada o muchos otros fonavistas que se han pensionado, o han acreditado sus periodos de aportaciones desde el 2012 en adelante y no han salido en ninguno de los 20 grupos de pago o de miles de deudos de fonavistas fallecidos que a pesar de haber registrado a su familiar, la ONP aun no envía la información de su historial laboral, lo que evidentemente les ha generado un perjuicio económico, convirtiéndose el reinicio de la devolución en general, en un proceso sumamente controvertido”.

Finalmente, la FENAF calificó de NECESARIO E IMPRESCINDIBLE determinar los factores que han contribuido a desvirtuar el proceso aduciendo que de no encontrar un consenso, esto traerá consecuencias en la ya complicada situación social de los ex aportantes, en su mayoría adultos mayores.

“Esta situación ha generado una distorsión del proceso de devolución que viene perjudicando el trabajo y el esfuerzo que nuestra representación viene realizando para el cabal cumplimiento de las referidas leyes, por lo que es necesario e imprescindible determinar qué factores han concurrido para generar esta controvertida situación, y buscar las correctas y debidas soluciones, teniendo en cuenta que la base social fonavista en su casi totalidad es adulto mayor en condición de alta vulnerabilidad, a lo que se suma sus precarias pensiones y su complicada situación de salud, por lo que la frustración de sus expectativas de recuperar su dinero también les genera un impacto en su calidad de vida con impredecibles consecuencias”.