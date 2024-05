¡Fonavista: esto recibirás en el Reintegro 2 de julio!

SE VIENE NUEVO PAGO A CUENTA PARA EXAPORTANTES MAYORES DE 65 DE EDAD

Similares lineamientos a los del REINTEGRO 1 aplicaría la comisión Ad Hoc para el “REINTEGRO 2” a efectuarse el mes de julio, ya que de aprobarse que conformen el padrón casi 160 mil fonavistas menores de 80 años recibirán un monto aproximado entre 4 mil y 5 mil soles, cantidades similares recibirá el rango de mayores de 70 años y mayores de 65 años. Cabe recordar que estos son “pagos a cuenta” y que el fonavista de comprobar mayores aportes, se procederá al incremento de su diferencia y siempre a favor.

Para la actualización de la información de los beneficiarios de los grupos de pago 01 al 19 que forman parte del Padrón Nacional de fonavistas, se realizaron las acciones administrativas correspondiente para solicitar a la ONP y SBS, la información actualizada de los periodos de aporte de los afiliados a sus respectivos regímenes pensionarios, que consten en sus bases de datos o archivos, y que estén comprendidos dentro del periodo de vigencia del FONAVI. Para el caso de empleadores, públicos y privados, se solicitó además que envíen información de los aportes monetarios al FONAVI de sus trabajadores, que consten en sus bases de datos o planillas.

Comisión Ad Hoc autorizada para realizar ‘pagos a cuenta’

En la Ley 31928, la cual establece medidas y criterios para la devolución de los aportes al Fonavi.

La norma modifico tres artículos de la Ley de Devolución de Dinero del Fonavi (Ley 29625). En ella se indica que, si no se cuenta con información sobre los aportes realizados a este fondo, pero sí con evidencia de que la persona laboró durante el periodo de aportaciones, la Comisión Ad Hoc Liquidadora de los Aportes al Fonavi “está facultada para realizar el cálculo del aporte”.

Se indica, asimismo, que esta comisión “está autorizada para realizar pagos a cuenta a favor del fonavista, sin limitar su derecho de recibir un monto adicional, en tanto se acrediten mayores aportaciones”. Para ello, dicha instancia determinará cuáles son los medios para acreditar los aportes efectuados, “incluyendo aquellos que pudiera presentar el fonavista”

Esto dice La Ley 29625

La Ley 31173 es una norma que precisa algunos artículos de la Ley 29625 y en tal sentido es una norma complementaria, por lo que en la Ley 29625 se encuentran establecidos los requisitos y procesos que rigen la devolución a los fonavistas de su patrimonio Fonavi, uno de esos procesos, que es la base fundamental para la determinación del valor total actualizado de las aportaciones, es la Cuenta Individual que la Comisión Ad Hoc deberá conformar para cada fonavista.

En la Ley se establece que la Comisión Ad Hoc debe elaborar el PLAN OPERATIVO para dar inicio a la devolución con la identificación de las aportaciones para la conformación de la Cuenta Individual de cada fonavista y determinar el valor total actualizado que le corresponde devolver a través de su Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavi.

Falta aportación del empleador

En tal razón, lo que los fonavistas deben tener en cuenta, es que no se va a volver a presentar nuevamente documentos ante la comisión ad hoc que acrediten la condición de fonavistas, porque ya se presentó el F-1 y todos estan registrados en el Padrón de la Comisión, pero solamente con periodos de aportes como trabajadores y no con aportaciones de los empleadores como manda la Ley 29625, es decir ya se reconoce la condición de fonavistas, por lo que no es necesario presentar nuevamente documentación alguna en ese sentido.

Entonces la Ley 29625 y la Ley 31173 que es la devolución de las aportaciones y teniendo en cuenta que la comisión anterior no identificó las aportaciones, lo que cada fonavista debe procurar ubicar los libros de planillas y de ser posible la identificación de las aportaciones mediante las constancias detalladas de pago de remuneraciones y descuentos al Fonavi, mediante los documentos que figuran en las fotos y que serán utilizados para ubicar los libros de planillas y las aportaciones.

Pagos después del fallo del TC

Como se sabe, con lo aprobado por el TC, se empezó a devolver solo el aporte de los trabajadores (más no del empleador) lo que hace un total de casi 7 mil millones de soles (la deuda fonavista). Si dividimos ese monto entre 2 millones de fonavistas, a cada uno le toca un promedio de 5 mil soles, sobre los cuales se debe tener en cuenta lo siguiente:

A un millón 300 mil fonavistas ya se les entregó adelantos a través de 19 listas de pagos por lo que ahora se les pagaría su saldo o parte de este; además, a todos los fonavistas se les pagará conforme, sus años de aportes, lo que equivale a decir que a más aporte más dinero, pero todo sobre la base de 3 mil soles. En ese sentido, los montos fluctúan dependiendo de cada caso.

Estas son las fórmulas

La devolución de su dinero a los Fonavistas se da utilizando dos fórmulas de actualización, una de ellas es una fórmula de reparto de 6 683 millones de soles sobre el total de Fonavistas y las variaciones de aportes y que se da cuando no se cuenta con información de los aportes monetarios y de cuyo cálculo máximo sale 6 680 soles. La segunda fórmula de actualización de las aportaciones se da cuando se cuenta con información de aportes monetarios es la tasa de interés legal y siempre y cuando sea favorable al Fonavista. ¡Tu dinero vuelve pronto a ti!

