Fonavista: confirman cuarto reintegro para julio o agosto

LIQUIDARÁN FONDOS CON ÚLTIMO PAGO Y PEDIRÁ PRESUPUESTO DE CONTINGENCIA AL MEF

Por: Pablo Boggiano B.

Con un requerimiento de manera directa al ministro de Economía Raúl Pérez Reyes, la comisión Ad hoc Fonavi pedirá las partidas necesarias del presupuesto de contingencia para continuar con el cronograma de devolución a los ex aportantes, así lo sostuvo en charla con El Men, el ingeniero José Cortez, miembro fonavista de la comisión, quien a su vez, confirmó la programación del Reintegro 4, con lo cual quedarían liquidados los fondos de la comisión y será necesaria la inyección de dinero por parte del MEF. Este pago apunta a julio o agosto del presente año.

-Tras la entrega de Reintegro 3 ¿que se ha ido concertando para cumplir con el cronograma de devolución?

Lo que falta al fondo y poder ir canalizando la devolución, concertar ya el proceso porque en sí, con lo que tenemos, solamente alcanza para reintegros a los ex trabajadores.

-Solamente se podría cumplir máximo con un reintegro

En primer lugar que nos den un informe, básicamente cuánto es el dinero que falta, no solo son reintegros, falta el grupo de fonavistas que no han recibido su dinero que son en promedio, 200 o 300 mil fonavistas, fuera de los 500 mil por reintegros, además de los que se van incorporando al proceso de evaluación, sumando más o menos un millón de ex aportantes, de acuerdo a eso tienen que darnos un informe real de lo que falta en dinero para incluir en la ley de presupuesto a más tardar el próximo año.

-¿Ha estado sesionando la comisión ad hoc en las últimas semanas y se hace referencia por el cambio de gabinete por ende la rotación de funcionarios del MEF?

Teníamos un acuerdo que cada 15 días, la semana pasada no nos reunimos recién esta semana, de allí cada 15 días, el tema es que si va ser cada 15 días debemos completar la agenda, los miembros del ejecutivo entre 12, o 1 de la tarde se van, dicen que tienen que hacer y no se termina la agenda.

Leer también [Perú lanzará megaproyectos inmobiliarios por US$ 2,000 millones]

-¿Quieren irse?

Así es

-Posesionarios de Fonavi con deudas BANMAT ya podrán acceder a su devolución

Más que todo es el tema de que el Banco de la Nación agilice el proceso y lo están haciendo, porque los adjudicatarios en la cuestión de los terrenos están pagando.

En la sesión anterior nos informaron que habían ingresado 9 millones de soles a cuenta de las comisión ad hoc porque ya habían resuelto 600 expedientes, ya se está agilizando y se está dinamizando el proceso, pero más que todo es un tema administrativo que tiene que resolver el Banco de Materiales, agilizar, y hacer lo más viable todo el proceso para que los adjudicatarios puedan pagar y es factible, porque anteriormente lo que tenían que pagar era astronómico, ahora que tienen que pagar es de acuerdo a lo mínimo y eso es factible gracias a la Ley 31173, más que todo, por no decir vamos a sacar una norma, te vamos a condonar, no va por ese camino.

-Esto completa buena parte del proceso, ya que quiere decir que los posesionarios, adjudicatarios que vayan cancelado sus deudas, van ingresando al padrón de devolución

Lógico, claro, el TC es bien claro, ¿quién va evaluar eso? la comisión ad hoc y se va ir poco a poco tomando la decisión.

-¿Estamos hablando de un promedio de 250 mil adjudicatarios que a la vez fueron aportantes, es correcto eso?

Sí, aproximadamente, pero son los adjudicatarios, pero los que son en proceso de evaluación son 375 mil fonavistas.

-Todavía está para cumplirse con ellos, digamos

En términos generales, a la mayoría porque lo que ya se resolvió en 2 casuísticas, tenemos la de calaminas y techo liviano que ya se resolvió y agua y desagüe que ya se resolvió, y bajo esos mismos términos tenemos electricidad que está casi en la misma figura que calamina que debe resolverse automáticamente, pero hay que ver todavía ese tema.

SE VIENE CUARTO REINTEGRO

¿Respecto al proceso de “acción popular” que impide o impedía a la comisión ad hoc seguir evaluando a los fonavistas?

Hasta la última apelación que se hizo el 12 de febrero, no tenemos conocimiento al respecto, ya se debería programar una audiencia para dictaminar una sentencia definitiva también.

-Lo más probable es que se opte por un reintegro más, un cuarto reintegro

Sí, eso está definido que va ser un nuevo reintegro

-¿Y estaría apuntando a que fecha ingeniero?

En los mejores términos debe ser entre julio y agosto.

-¿Y el dinero faltante que debe entrar por comisión de presupuesto?

Bueno, tenemos alternativas, el presupuesto de contingencia que se puede pedir al ministro de Economía directamente con la carta que vamos a enviar, no solamente vamos aprobar el informe, vamos a definir el pedido al ministro en el Presupuesto de Contingencia o en el Presupuesto de la República.

Leer también: