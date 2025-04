Fonavista: así demuestras aporte monetario para cobrar de nuevo

MIEMBRO DE COMISIÓN AD HOC, JOSÉ CÓRTEZ, DETALLA CÓMO ES LA RECONSIDERACIÓN A TY FAVOR

Por: Pablo Boggiano B.

La semana entrante a más tardar quedará expedita la entrega del CERAD del tercer reintegro en la página SIFONAVI de la secretaría técnica de apoyo a la comisión Ad Hoc. El Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fondo Nacional de Vivienda es el documento donde los ex fonavistas pueden conocer el monto que les está siendo desembolsados en esta devolución y requisito indispensable para iniciar un proceso de reconsideración si no se está de acuerdo con el monto recibido. En charla con “El Men”, el ingeniero José Cortez confirmó la vigencia del proceso para la devolución de mayores aportes en base a 3 formas de devolución: uno, aplicando la fórmula; otro, por aportes monetarios; y por último, el mixto, cuando tienen ambas cosas. En ese sentido, proceden las reconsideraciones de acuerdo a un nuevo cálculo (aporte monetario) y se pagará la diferencia, si corresponde.

¿Cuál es el balance que arroja el pago de este tercer reintegro, teniendo en cuenta que es uno de los grupos más numerosos que han programado y con devolución de aporte más alto?

Es importante avanzar con los grupos de pagos, para nosotros al menos, fonavistas, miembros de la comisión ad hoc, es saludable haber logrado este avance. Hay algunos aspectos que son muy cuestionados sobre el sistema, algunos fonavistas piensan que si salieron en un pago inicial y un posterior reintegro el Fonavi es como una pensión, eso hemos dejado bien en claro, muchas veces en el Banco de la Nación que el pago del Fonavi lo depositan en la cuenta de su pensión y no es así, hay desinformación. Nos falta más comunicación con los fonavistas, en la sesión de jueves, vamos a ver los avances en qué porcentaje van cuadrando Reintegro 3, ojo que en los demás grupos anteriores aproximadamente quedaban en promedio 415 millones de soles por cobrar.

-¿Qué medidas tomará la comisión respecto a aquellos fonavistas que han salido programados tanto en grupos como en reintegros y aún no han cobrado?

Allí está su plata, no podemos retornar a la comisión ese dinero, estamos implementando los canales para poder avisar, informar. Hay personas, por ejemplo, que llegan a nuestra institución y nos damos con la sorpresa que han sido programados en el Grupo 20.

Hace poco un fonavista se ha acercado, y nos ha dicho, no salgo en ningún grupo, no me han pagado, y buscándolo en la página del SIFONAVI nos encontramos que el fonavista ya había sido programado en el Grupo 20, no ha ido ni al banco, no sabía, lo hemos asesorado a que vaya al banco y cobre su dinero que está ahí pendiente.

-¿Tiene que ver esto que los adultos mayores no puedan manejar la plataforma de SIFONAVI?

Claro, eso es otro de los aspectos que estamos viendo, ya que, por tratarse de adultos mayores, la mayoría de 70 a más años, entonces no están familiarizados con el sistema SIFONAVI.

Estamos buscando los medios, la manera de poder llegar a ellos, a manera de promoción de buscar la salida, una solución para todos los fonavistas y decirles realmente que ese es el proceso y tienen que canalizarlo por medio de ese sistema para ver si han sido programados o no o tienen algún pago pendiente.

Leer también [Boluarte lanza arma secreta contra la informalidad]

SE PUEDE PRESENTAR RECONSIDERACIÓN

-Vienen los casos y que han aparecido en todo este proceso de devolución: fonavistas van al cobro, el monto no es lo que esperaba, pensaban que podían cobrar más, etc., ¿cuándo se podrían estar presentando las “reconsideraciones “para este tercer reintegro?

En el momento que ya sale un reintegro, en el momento que ya sale el CERAD, que ya debe estar esta semana o máximo la próxima semana, desde el día 11, deben pasar aproximadamente 15 días para que se publique en la página SIFONAVI, creo que la próxima semana ya se sabrá cuando sale publicado el CERAD, a partir de la publicación del CERAD, nosotros podemos verificar si lo que le han pagado al fonavista es lo que corresponde, lo que realmente aportó.

Si es lo contrario, a partir de allí, el fonavista puede presentar la “reconsideración” pertinente, todos aquellos fonavistas que no están de acuerdo con lo que les han pagado pueden presentar sus reconsideraciones, lo que sí hay que hacer un previo análisis, si hay una variación y no le corresponde, lo cual de acuerdo al método aplicando la formula no está de acuerdo, entonces hagamos esa reconsideración.

Es importante decir que hay 3 fórmulas, 3 formas de devolución: uno, aplicando la formula; otro sus aportes monetarios; y por último, el mixto, cuando tienen ambas cosas.

En ese sentido, sí se puede hacer reconsideraciones, si me pagaron con la fórmula, pero ya ubiqué mis boletas de pago, que presente su boletas para que le hagan el cálculo de acuerdo al aporte monetario. Si de acuerdo al aporte monetario le pagaron 6,680 soles y el aporte sale 10 mil, se le pagará la diferencia, lo que le corresponde.

-¿Si ya ubiqué nueva documentación y la presento en cuánto tiempo se resuelve mi reconsideración?

En ese tema estamos un poco atrasados, hay un promedio de 3 mil reconsideraciones pendientes, en ese lapsus tenemos bien haber resolver. En la sesión de este jueves veremos cuáles resolver, ver qué falta. Se debería en esta semana sacar unas 200 reconsideraciones que ya deben estar aprobadas, veremos en qué escenario estamos. A partir de ahí ya podremos decir que han aprobado reconsideraciones bajo el mismo modelo estándar que a veces uno se hace y se puede ir avanzando con esas reconsideraciones, donde hayan diferencias y se haya aportado valga la redundancia, aporte monetario, los fonavistas sean evaluados inmediatamente porque debemos tener un presupuesto de contingencia.

Lo importante ahora: nos quedan 600 millones de soles, en Reintegro 3 fueron 631 millones de soles con casi 190 mil fonavistas, ¿qué tantos vamos a programar para Reintegro 4, cuántos fonavistas podemos considerar de acuerdo a las edades, cuántos fallecidos podemos programar de acuerdo a las edades?

Ver cuántos recursos tiene en los bancos la comisión ad hoc, digamos son 600 millones, ¿alcanzará para Reintegro 4, para el próximo Grupo 22? Ante esta contingencia hemos pedido un informe, la secretaría técnica tiene que darnos un informe, ojalá esté preparado ya, y que nos permita decir: “bueno, Reintegro 4 aproximadamente van a salir tantos fonavistas, tenemos programado devolver un ejemplo, 700 millones de soles. Grupo 22, tantos fonavistas, un promedio de 300 millones de soles”.

Ya tendríamos una línea para colocar en el congreso, un crédito suplementario, partidas adicionales o en el próximo presupuesto en el 2026 y esa es la cantidad de recursos que necesitamos para que no haya ninguna contingencia con los pagos y los grupos de los fonavistas.

CÓMO SE PROGRAMARÁN LAS SIGUIENTES LISTAS

-Según cronograma por cada 2 reintegros era un grupo nuevo, se ha pagado el reintegro 3, vendría un cuarto reintegro para julio o agosto a más tardar y después vendría un grupo nuevo que sería el 22, ¿además de esta estrategia, qué se ha pensado hacer con la secretaría técnica y el Congreso? ¿Qué más hacer en estos casi 2 meses y medio, o tres meses para programar el siguiente pago?

Hay fonavistas que están en este momento en saneamiento, ya se aprobó el tema de saneamiento de agua y desagüe, esos fonavistas que ya han cancelado su deuda deberían estar integrando un nuevo grupo de pago, ¿cuánto dinero deben los fonavistas?

Cómo podemos canalizar y que sea más rápido la información para que el fonavista teniendo la información y comparar cuánto le van a devolver aproximadamente, decir, sabes yo, pago mis 200 o 300 soles, ese dinero va a las cuentas de la comisión Ad Hoc, ese dinero sirve para devolver, ¿cómo canalizamos recepcionar más dinero, más recursos?

A la par que tenemos que presionar al Congreso para que se presupueste, si no se presupuesta, la deuda que tiene el estado con los fonavistas que son aproximadamente 3, 400 millones, ¿de dónde podemos sacar más dinero?

Lo que los fonavistas que deben y los adjudicatarios al Banco de Materiales, deben agilizar el procedimiento, ser más dinámicos para poder captar más recursos y esos dineros enviar a las cuentas de la comisión Ad Hoc y poder canalizarlo para la devolución.

-La perspectiva está en un cuarto reintegro y en un nuevo grupo que sería el 22

Así es, para este año, terminamos con el grupo 22 este año, para el próximo año si no tenemos recursos, queda cero ¿cómo planificar eso? esa es la preocupación por parte de nosotros los fonavistas, tenemos que ir al Congreso y resolver esto, presentar los informes respectivos en los próximos días, antes de junio se deben presentar esos informes para que sea considerado dentro de la Ley de Presupuesto.

Leer también: