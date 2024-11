“Fonavi se debe cancelar el 2025”

PRESIDENTE DE COMISIÓN AD HOC, LUIS LUZURIAGA, GESTIONA PRESUPUESTO EN EL CONGRESO

Por: Pablo Boggiano B.

Por Grupo 21 y un tercer Reintegro peleará la comisión Ad hoc para cerrar y completar el cronograma 2024. En charla con “El Men”, el Dr. Luis Luzuriaga Garibotto, presidente y parte fonavista de la comisión, informó de las gestiones realizadas en el congreso con el pedido de partidas presupuestarias para agilizar la devolución de aportes, y que se verá esta semana en el Parlamento para poder cumplir con los 3, 200 millones de soles faltantes que debe el ejecutivo para completar sí o sí el proceso de devolución el 2025.

-La preocupación natural existe en los miembros fonavistas de la comisión, debido a que la PCM, les alteró el cronograma que debería cerrar el año con grupo nuevo y un tercer reintegro

Es el tema de alargar, el tema que no asisten a las sesiones, se ha generado una distorsión en el proceso, todo los procedimientos se habían hecho de acuerdo al cronograma, lo que se había planificado prácticamente está a destiempo y esto no es nuevo, el año pasado fue igualito, tuvimos una sesión fuerte, prácticamente los 7 miembros de la comisión increpamos al secretario técnico, cuando estábamos en pleno proceso de aprobar la Ley 31928 de respaldar el proyecto de ley, pero la PCM no avanzaba con el tema y se quedó para el 14 de diciembre. Primero nos dijo que era para marzo del 2024, llegó el 14 de diciembre y tampoco se cumplió, no por el lado de la comisión, ellos son la secretaría técnica, que es una dependencia de la PCM, tiene su propia unidad ejecutora.

Sin embargo, nos hemos encontrado siempre con esa situación, a partir de este año, los grupos han venido dilatándose, cada 4 meses.

-Claro, la idea original, era cada 2 meses

Que no, que no se puede, que por acá, que por allá, que está llegando información nueva, que están llegando las aportaciones, que tenemos que sacar las aportaciones y el año pasado ellos quisieron cerrar con la actualización, si ya devolvimos 1, 300 millones del año 2015 al año 2019, ahora se tiene que actualizar como dice la ley, lo actualizamos y lo repartimos y se acabó. Un momentito, dijimos nosotros, lo que hay en dinero no son las aportaciones, es el dinero que puedes haber recaudado en determinado tiempo y eso es lo que se tiene que ir devolviendo como un adelanto y por eso tuvimos que ir al Congreso a sacar la Ley 31928, para que ese dinero que se había dado del 2015 al 2019 sea un adelanto, querían hacerlo pasar como el capital total que ya se había devuelto.

“FONAVSTAS NUEVOS COBRAN COMPLETO”

–Los reintegros solo van para los grupos del 1 al 19, mientras que al grupo 20 y 21 se les devuelve el total de las aportaciones, salvo que demuestren mayores aportes.

La ley establece que se tiene que devolver actualizadas, con la tasa de interés legal efectiva, se le tiene que devolver a ese 1’100, 000 fonavistas se está reintegrando la actualización de ese dinero, y a los nuevos se les está dando completo, ya que con ellos no hay nada que reintegrar ¿a ver cuántos tienes, 7 mil, 8 mil 10 mil?, se les da completo a diferencia de los otros que recibieron hasta 2 mil soles, tiene que reintegrarse su diferencia.

¿Cómo queda ahora el cronograma respecto al Grupo 21 que va a salir en diciembre y el Reintegro 3?

Nuestra posición siempre ha sido concreta: deben salir en paralelo, ambos, el grupo de reintegro y el grupo de los nuevos, deben salir para ir avanzando, también son fonavistas, personas adultos mayores y las leyes son justamente para eso, para atender la necesidad. En la pandemia eran la población más vulnerable y justamente la ley se hizo para atender esa situación y darles recursos para que el fonavista pudiera afrontar esa situación que estaba viviendo y sus necesidades más urgentes. Sin embargo, no ha sido así, desde el 2020 que estamos en esta lucha desde el Congreso, hemos tenido que hacer 4 leyes para que se pueda cumplir con la devolución.

–Vemos el tema de presupuesto para el 2025 y parlamentarios están haciendo llegar oficios a la Comisión de Presupuesto del Congreso que preside Lady Camones, pidiendo incluir partidas para los fonavistas, el caso de Jaime Quito, Alfredo Pariona, entre otros…

Congresistas que saben del tema, estamos enviando también carta a la Comisión de Presupuesto, a la Presidencia del Congreso, y algunos congresistas que son voceros de las bancadas que han tenido una posición cerrada de apoyar a los fonavistas. ¿Qué sucede? Como la ley exige actualizar las aportaciones, eso que se devolvió el año 2019 que ahora viene a ser un pago a cuenta de las aportaciones, se actualiza y sale 6,800 millones de soles; 1,300 ya se devolvieron, quedan 5,500, que es la actualización, eso lo que se tiene que devolver. Pero nosotros tenemos en las cuentas, cuentas de la comisión en los bancos donde la gente va pagando sus deudas, cuentas recaudadoras y como tenemos 2,300 millones. La diferencia son 3,200 millones.

-Se puede decir que los exaportantes le dicen a la presidenta: “Dina paga a los fonavistas”

Bueno, ellos tienen la plata, ese dinero tiene que ponerlo el Ministerio de Economía y Finanzas, porque es su responsabilidad, es cifra que tenemos nosotros, ese monto de cifra que tenemos no es que a mí se me ocurra, esa cifra ha sido consensuada, evaluada, desarrollada, ha sido sometida a debate para ver si los procedimientos efectivamente han sido correctos, los factores para actualizar y todos han quedado conformes. La comisión la conforman el Poder Ejecutivo y nosotros, se acordó por unanimidad que la actualización de 2,300 millones eran 5,500 millones.

“VAMOS A SACAR EL TERCER REITENGRO COMO SEA”

¿Y ustedes le recuerdan eso a los integrantes del MEF en cada sesión que tienen?

Claro, nosotros decimos: “Pero, acá va faltar, han visto el acuerdo, ustedes son directores, son personas que tienen capacidad jurídica, legal, sin tener que estar diciendo señor ministro, miren lo que están diciendo acá, ¿lo puedo aprobar o no lo puedo aprobar?” Hemos tomado criterios el año pasado, tomado acuerdos en unanimidad, eso significa buscar los puntos de encuentro, los puntos de contacto, para ir avanzando, pero ahora ya no es así.

¿Cuándo se define lo del presupuesto?

El 29 o 30 de noviembre, puede terminar el viernes o lo pueden ampliar hasta el sábado.

-Entonces ¿cómo queda el Grupo 21 y el tercer Reintegro?

El Grupo 21 va salir de acuerdo como dice la ley, se ha tomado el acuerdo de que sea libre, no hay máximo tope de edad, a partir de 50 años hasta donde haya, tienen que ser nuevos, los que recién han sido acreditados, calificados en este periodo de noviembre a diciembre.

Según la PCM son 80 mil los que van a ingresar a ese Grupo 21, vamos a pugnar, enviar las cartas al Congreso para que les tengan que decir «¿por qué quieren ustedes sacar nada más que esto? saque todo, saque de una vez a todos los que están en 70 años”. Vamos a pedir que salga esa situación para que pueda salir un tercer reintegro, sacarlo como sea.

Ley.- Carta dirigida a la Comisión de Presupuesto por parlamentarios que apoyan partida para fonavistas

