¡Fonavi: Llena esto y recibe reintegro más pago extra!

¿SABÍAS QUE TE TOCA UN ADICIONAL APARTE? ESTE ES EL FORMATO A PRESENTAR

Un fallo del Tribunal Constitucional, emitido en marzo del 2023 tras resolver una demanda de inconstitucionalidad que el Ejecutivo entabló contra el Congreso, señala que la devolución de los aportes del Fonavi debía provenir de las empresas empleadoras, así como el Estado. Con esto, el fonavista puede presentar el llamado ‘recurso de reconsideración’ ante la Secretaría Técnica para recibir un adicional por los años aportados si es que estos son acreditados debidamente.

Otro detalle es que los fonavistas no van acceder a un monto completo porque en la ley aprobada por el Congreso en noviembre del 2023 se lee que son “DEVOLUCIONES A CUENTA, O PAGOS A CUENTA; SIN LIMITAR SU DERECHO DE RECIBIR UN MONTO ADICIONAL, EN TANTO SE ACREDITEN MAYORES APORTACIONES”.

Finalmente, otro problema para los fonavistas es que cuando aportaban, lo hacían en intis. Con la devaluación de esa moneda se pasó al nuevo sol. La Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú ha elaborado un recurso de reconsideración para que sus afiliados pidan a la Comisión Ad Hoc dicha devolución que les corresponde. Dicha reconsideración se viene presentado desde el 23 de diciembre por los fonavistas que han cobrado en el Grupo 21.

“El proceso es el siguiente, cuando una persona plantea la reconsideración vía la documentación sustentatoria, la secretaria técnica, verifica, valida, eleva un informe a la documentación Ad Hoc, para que la comisión determine si acepta el pedido o parte del pedido es aceptado eso ya lo define la comisión ad hoc, hay reconsideraciones que están pidiendo varias cosas, están pidiendo el aporte del trabajador, el aporte del empleador entre otras cosas más, se están identificando varias casuísticas, por ejemplo las personas que se han jubilado este año no les han considerado todo el periodo, le han considerado parte del periodo, ahora que tienen la resolución de jubilación, su cuadro de resumen, con eso pueden plantear la reconsideración, hay fonavistas que tienen boletas, certificados de trabajo que demuestran que su periodo es mucho mayor y las boletas demuestran que el monto es mucho mayor, esto va demorar un poco más porque se tienen que tomar las precauciones del caso, puede haber entre los fonavistas gente que quiere aprovecharse, falsificar documentos, ya la secretaria técnica está preparando el tema para evitar este tipo de sorpresas y se pueda trabajar más rápido, las primeras reconsideraciones que viene con boletas, con certificados de trabajo en esta primera etapa van a demorar un poco, si se tiene información de aportes monetarios aumenta incluso desde el año 91, incluso del año 90, cuando se tiene la información de cuanto el fonavista aporto es por encima de la fórmula de reparto, del año 90, 91 , 92 se le está devolviendo S/. 26.09 por mes, pero si yo tengo información de mis boletas es mucho más alto”, detalla Jorge Milla, miembro de la comisión Ad Hoc Fonavi.

PRESENTAR RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Si deseas adjuntar una nueva prueba para sustentar tu desacuerdo con una parte o toda la decisión contenida en una resolución administrativa, puedes hacerlo a través de un recurso de reconsideración.

Según resolución administrativa Nº 001-2024, en el marco del extinto marco legal, la Comisión Ad Hoc aprobó la devolución de aportes a 1’084,598 fonavistas beneficiarios, en diecinueve grupos de pago, por un total de S/ 1,346’586,510.51 (incluyendo S/ 9’789,012.22 por recursos de reconsideración resueltos fundados a favor de los fonavistas);

¿CÓMO SÉ SI ME CORRESPONDE DEVOLUCIÓN?

Existen 20 listas de devolución de aportes del Fonavi, siendo que 19 estuvieron activas entre 2015 y 2019, y la lista número 20 fue aprobada en diciembre del 2023 y la 21 en diciembre de este año. Para solicitar la devolución, puedes registrarte en el sitio web de la Secretaría Técnica del Fonavi, donde deberás presentar los documentos que respalden tu derecho a la devolución. Posteriormente, podrás verificar el estado de tu registro en el mismo portal digital.

Para consultar cuándo te corresponde, realiza los siguientes pasos:

-Ingresa al Módulo de Consulta del Estado de Registro en la página web de la Secretaría Técnica del Fonavi. https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavi/

-Explora las opciones que tienes disponibles. Por ejemplo, si integras el grupo de pago 21, consulta con tu DNI en Módulo de Consulta del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios Vigésimo primer Grupo de Pago.

SI RECIBÍ UNA CANTIDAD MUY BAJA, ¿PUEDO REBATIR EL MONTO?

Si consideras que la cantidad devuelta es insuficiente, puedes impugnar el monto. Para hacerlo, necesitarás obtener el Certificado de Reconocimiento y Derechos del Fonavista (CERAD), que te permitirá verificar los meses reconocidos por año y el monto correspondiente. Si encuentras discrepancias o información que no ha sido considerada, puedes impugnar el monto después de recibir tu CERAD.

Para pedir la reconsideración el trabajador debe llevar la copia de su CERAD y el sustento documentado de los aportes que no han sido considerados.

Para aquellos que son del régimen 19990 de la ONP es más sencillo porque pueden adjuntar la resolución de jubilación, lo mismo para quienes pertenecen al sistema privado de AFP

Este procedimiento se puede hacer de forma presencial en las oficinas de la Secretaría Técnica o enviando un correo a mesadepartes@stfonavi.gob.pe Otra opción es acercarse a los módulos de Mejor Atención al Ciudadano (MAC). Puede pedir una orientación y asesoría desde la Asociación de fonavistas en el JIRÓN RUFINO TORRICO 889 Oficina 210 Lima Cercado, donde además pueden gestionar la obtención de sus certificados y documentos necesarios para el proceso de reconsideración.

