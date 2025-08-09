¡Quieren guerra!

ARANA DENUNCIA QUE AVIÓN MILITAR COLOMBIANO SOBREVOLÓ SANTA ROSA

El jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, informó que el Gobierno enviará a Colombia una nota de protesta por la “violación del espacio aéreo peruano” por parte de una «aeronave militar» proveniente del país vecino.

En una conferencia de prensa, explicó que, ante este incidente que se produjo en vísperas, pidieron a Colombia las “explicaciones” del caso, tanto a nivel militar como diplomático, debido a que la nave militar no contaba con la “autorización de las autoridades peruanas” para ingresar a nuestro espacio aéreo.

“El día de hoy hemos tomado conocimiento que nos han dado algunas explicaciones desde el ámbito militar y diplomático, [pero] que no satisface al Gobierno peruano. En ese sentido, en el desarrollo del Consejo de ministros de hoy se ha dispuesto que se remita de inmediato la respectiva nota de protesta que la Cancillería deberá hacer en el transcurso de los próximos minutos”, señaló.

Por su parte, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, detalló que se trató de una “aeronave militar A-29, más conocido como Super Tucano”, el cual suele emplearse “para el apoyo Aerotáctico de fuerzas terrestres”. De acuerdo con el alto funcionario, el avión incursionó a baja altura, entre 200 y 300 metros de altura”. “No existe ninguna justificación para que una aeronave ingrese a nuestro espacio aéreo sin tener el permiso correspondiente”, enfatizó.

En este contexto, Astudillo Chávez hizo hincapié en la necesidad de que las fuerzas miliatres peruanas recuperen sus capacidades tecnológicas operativas “para estar preparados en momentos como estos”. Afirmó. De acuerdo con fuentes de Canal N, la aeronave permaneció cerca de 30 minutos en el espacio aéreo de la zona selvática, efectuando supuestas maniobras sobre el área que el Gobierno Petro reclama como parte de su territorio.