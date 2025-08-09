Atención: Estos pagos de Fonavi están activados para cobrar

¿SABES SI TIENES ALGÚN MONTO PENDIENTE EN LISTA O REINTEGRO? DESCÍUBRELO AQUÍ

A vísperas de iniciar el pago de un cuarto reintegro, la mayoría de ex aportantes al Fonavi programados para pagos han podido acceder a sus devoluciones a través de 21 listas y 3 grupos de reintegro, pero hay un grueso de fonavistas de las listas 1 a la 19 que a pesar de tener sus depósitos activados no han hecho su cobro hasta el momento

¿Sabes si tiene un pago pendiente con el extinto Fondo Nacional de Vivienda?

Mientras miles de fonavistas esperan noticias respecto a la fecha del cuarto reintegro (con los lineamientos ya aprobados) hay otras listas del Fonavi que aún cobran en el Banco de la Nación. Como se recuerda, en su momento un representante de la Secretaría Técnica señaló lo siguiente:

Si bien hay un grupo de gente que aún no ha aparecido en ninguna de las nuevas listas del Fonavi, ni grupo de reintegro, y tendrá que esperar a uno próximo, sí hay personas que pueden estar en algunas de las listas anteriores y que tenga un pago pendiente y no se haya enterado. Por eso, la Secretaría Técnica del Fonavi activó un link que permite revisar los “pendientes de cobro”.

Si un fonavista no cobró en su momento su pago puede consultar si está ‘pendiente de cobro’ de una devolución del Fonavi, ya sea por grupo de pago de las listas 1 a la 21, o sea por Reintegro 1,2 o 3; Para eso deberá consultar en la página oficial de la Secretaría Técnica de este modo.

Para ello, deberá ingresar por este LINK: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic3/

Luego deberá colocar su tipo de documento y digitar el número de este

Después, abajo copia código CAPTCHA siguiente que se le pide

Finalmente, al presionar ‘Consultar’ podrá recibir el mensaje que le confirme si tiene cobro pendiente o no https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic3/

Como se sabe, esta opción está implementada desde febrero de 2024, pero con los diferentes grupos de pago (ya 21 listas) y Reintegro (3 devoluciones) se ha actualizado. En cambio, si uno quiere revisar si es parte de la lista 21 puede ingresar al otro apartado en este link: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/

Todos los pagos activos del Fonavi

Revisa la relación detallada de grupos que se aprobaron del Fonavi y que pueden cobrar devoluciones de sus aportes en el Banco de la Nación:

Grupos de pago de listas 1 a la 19: Cobran en el Banco de la Nación aquellos fonavistas de estas listas que no se acercaron anteriormente a cobrar el monto de su primera devolución que se aprobó en su momento. Esta es una activación de un pago parcial a los que no pudieron cobrar a pesar de ser parte de grupos anteriores. No es un nuevo grupo de pago; es decir, no hay un nuevo padrón.

Grupo de pago de lista 20: En diciembre 2023 se aprobó un cronograma con DNI para fonavistas de la lista 20 para que puedan cobrar. Actualmente, estos fonavistas (los rezagados que no cobraron en su fecha) también pueden recibir un desembolso de sus aportes en el Banco de la Nación

-Grupo de pago de lista 21: Se aprobó en diciembre 2024, es el último pago a la fecha y se revisa en este link: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/

-Grupo de Reintegro 1: Fonavistas de las listas 1 a la 19 que recibieron un nuevo pago de sus devoluciones, con edades de 80 años en adelante.

-Grupo de Reintegro 2: Es para fonavistas vivos de 75 a 79 años, y para herederos Fonavi de 93 años hasta adelante

– Como se sabe, el Reintegro 3 efectuado a partir de abril del presente año se podría considero a fonavistas de 70 hasta 74 años. En el caso de los fonavistas fallecidos, sobre los que cobran sus familiares, estos podrían ser de 80 o 85 años hasta los 92.

Cuarto reintegro a finales de agosto

El pago de la devolución de aportes a miles de fonavistas en el Perú a través del Reintegro 4 está cerca de ser oficializada y por consecuencia ser cobrada en el Banco de la Nación. En conversación reciente con La República, el representante de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú, Jorge Milla, precisó que sí se hará efectivo el pago a finales del mes de agosto de 2025.

En esa línea, anteriormente, precisó que los próximos beneficiarios a cobrar serán al menos más de 70.000 exaportantes al Fondo Nacional de Vivienda. Asimismo, se especificó que también serán incluidos los fonavistas fallecidos que hayan alcanzado a cumplir los 89 años, sobre este grupo accederán a cobrar los herederos que han podido dejar.

Luego de oficializarse el pago del Cuarto Grupo de Reintegro del Fonavi (Reintegro 4) en el diario oficial El Peruano, los beneficiarios que ahí estén incluidos podrán cobrar. Para ello, la Secretaría Técnica del Fonavi dispondrá en su página web el padrón oficial que podrá ser consultado por los adultos mayores solo con su número de DNI.

Luego de verificar que han sido incluidos en el Reintegro 4 se deberán dirigir a las agencias del Banco de la Nación junto con su DNI y decir que son beneficiarios de esta nueva lista del Fonavi. Se recomienda no acudir el primer día luego de haberse publicado oficialmente el padrón esto para evitar las aglomeraciones. La misma consulta podrán hacer los herederos del Fonavi en la misma plataforma dispuesta por la Secretaría Técnica del Fonavi en 2025.

