Fonavi: Las anteriores listas ahora pueden recuperar sus aportes

Los exaportantes al Fonavi que se encuentran en las primeras listas de devolución de aportes pueden retirar su dinero en cualquier momento en las agencias del Banco de la Nación, sin límite de tiempo, según informó Cecilia Arias León, gerente de Productos e Inclusión Financiera de la entidad estatal. Ella aseguró que los fondos no reclamados por diversas razones, como estar fuera del país o por motivos de salud, permanecen seguros y disponibles para su retiro en el momento que el beneficiario lo desee.

Arias León explicó que no es necesario que las personas que no han cobrado sus aportes se apresuren, ya que su dinero está protegido. Además, sugirió esperar a que disminuyan las colas si no tienen urgencia por recibir los fondos. Este consejo resulta relevante especialmente en el contexto del segundo pago por reintegro que está en marcha y que ha generado mayor afluencia en las agencias del Banco de la Nación.

