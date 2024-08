Denuncian que Jamill Marzuka, labora en el club Cesar Vallejo

Jamill Marzuka Cortez, recibe más de S/7 000 mensuales como funcionario en el despacho del actual presidente del Congreso.

Tras un reportaje del dominical Panorama, se dio a conocer que un trabajador del actual presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, también labora en el club César Vallejo de Trujillo durante su horario de trabajo en el Congreso de la República.

En tanto, el funcionario en cuestión es Jamill Marzuka Cortez, asesor de Marketing y Comunicaciones del club quien recibe S/7 208 mensuales debido a su labor en el Parlamento. Dicho reportaje elaborado, señala que esta persona llegó en el año 2021 como técnico del despacho del nuevo presidente del Congreso bajo el régimen laboral de setecientos veintiocho afiliados al partido Alianza Para el Progreso (APP) laborando también con Richard Acuña, cuando este era legislador.

Conforme al reportaje del pasado veintiuno de enero, estuvo presente en la firma de un convenio entre el club César Vallejo y su patrocinador, a pesar de que era día laborable en el Parlamento. Pese a sus ausencias en el legislativo, no registra descuentos en su sueldo

Ante ello, el político Eduardo Salhuana, mencionó que no tenia “claro” si trabajaba en su despacho, solo comentó que lo hacía para la bancada de APP como asesor de prensa. “Tengo entendido que trabaja para la bancada de APP, tendría que revisar. (¿No trabaja en su despacho?) No lo tengo claro. No (sabía que laboraba en el club César Vallejo) Él trabaja en la bancada de APP, pero voy a verificar”, señaló.