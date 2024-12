Fonavi: ¡Grupo 21 pasa por caja por su devolución!

98 MIL 691 FONAVISTAS YA PUEDEN COBRAR EN CUALQUIER AGENCIA DEL BANCO DE LA NACIÓN

Los ex fonavistas que aún no han recibido ni un solo sol del Fonavi (y que fueron debidamente acreditados en la Secretaría Técnica) serán parte de la Lista 21, el nuevo grupo de pago aprobado. Así, uno podrá verificar en link oficial del padrón con la lista de beneficiarios si es parte de esta devolución: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/

Tras comprobar si a uno le toca cobrar, podrá acercarse desde hoy viernes 20 de diciembre al Banco de la Nación, para recibir el pago que le corresponde que podrá ser desde los S/40 hasta los S/20 mil soles.

Asimismo, los ex fonavistas deben saber que podrán acercarse en cualquier momento desde la fecha de pago a cobrar su devolución, ya que, como es usual con los pagos del Fonavi, estos no tienen fecha de vigencia; es decir, no tiene un plazo para cobrar, sino que podrán acercarse indefinidamente.

¿CUÁNTO PAGARÁ EL FONAVI?

La Lista 21 del Fonavi se entregará a 98 mil 691 fonavistas que forman parte de la nueva lista de beneficiarios del padrón de devolución, quienes no han sido parte de las devoluciones anteriores.

El monto total que se ha destinado para estos pagos es de S/282 millones 279 mil 597,06, y contempla montos desde S/40 hasta los S/20 mil. Es decir, habrá algunos ex aportantes que podrán cobrar un monto menor, pero también habrá un grupo que cobrarán grandes cantidades de dinero.

Así, se repiten un poco los rangos que también se contemplaron para el Reintegro 2, que tenía diferentes escalas de pagos, donde en su mayoría los fonavistas recibieron una devolución de S/5.000.

¿QUÉ SE NECESITA PARA COBRAR EL FONAVI?

Para cobrar el nuevo pago del Fonavi (si ya se ha comprobado que uno está en la lista de beneficiarios del padrón de la devolución), tan solo se necesita acercarse al Banco de la Nación con su DNI a partir de hoy viernes 20 de diciembre. Recuerda que la devolución será para fonavista y herederos sin restricción de edad.

Este pago no tiene fecha de vencimiento, siempre estará vigente. Es decir, el monto que le toque cobrar a cada fonavista se quedará en el Banco de la Nación y podrá acercarse en cualquier fecha desde la estipulada para acceder a la devolución de parte de los aportes que realizó al Fondo Nacional de Vivienda.

¿Y LOS HEREDEROS?

Como se informó anteriormente, los herederos podrán cobrar los aportes del Fonavi, es necesario cumplir con varios pasos. Lo primero es verificar si el familiar ex aportante fallecido está incluido en la Lista 21. Esta consulta se puede realizar en el padrón oficial disponible en la página web del Fonavi o acudiendo a la Secretaría Técnica correspondiente: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/

Si uno confirma que en efecto su familiar recibe la devolución, se debe reunir la documentación según el tipo de parentesco.

-Si se trata de un cónyuge o conviviente, es necesario presentar la PARTIDA DE MATRIMONIO O LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE UNIÓN DE HECHO.

-En el caso de los hijos, deben mostrar la PARTIDA DE NACIMIENTO QUE DEMUESTRE SU VÍNCULO CON EL EX APORTANTE FALLECIDO.

–LOS PADRES DEL FONAVISTA DEBEN APORTAR LA PARTIDA DE NACIMIENTO DEL FALLECIDO, mientras que los hermanos deben presentar tanto su partida de nacimiento como la del titular.

Además, en todos los casos, es imprescindible presentar la PARTIDA DE DEFUNCIÓN DEL EX APORTANTE.

LISTA 21: LOS DETALLES

