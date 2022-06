Fonavi: Exigen a miembros del MEF y ONP asistir a reuniones

El presidente de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, Luis Luzuriaga, exige a los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Oficina de Normalización (ONP) asistir a las reuniones pactadas, las cuales tienen como fin aprobar el Plan Operativo; para así proceder a la devolución de aportes.

Cabe precisar que ante la insistía de Luzuriaga, ambos organismos por fin nombraron a sus representantes, pero ninguno acude a las reuniones, lo cual dificulta el proceso.

Es por ello que el día de ayer, Luis Luzuriaga envió sendos oficios al ministro de Economía, Óscar Graham y al presidente de la ONP, Walter Borja, pidiéndoles que cumplan con enviar a sus representantes y aprobar el Plan Operativo; el cual debía aprobarse en un plazo máximo de 30 días tras dada la ley.

“Ambos organismos, luego de mucho pedir, han nombrado a sus representantes. Pero se les cita y no van, hacen caso omiso. Por eso estamos exigiendo a las cabezas que esos funcionarios dejen de boicotear las reuniones de la comisión. El Plan Operativo debía aprobarse en plazo máximo de 30 días, tras dada la ley. Van más de dos meses y no podemos aprobarlo porque ellos no acuden a las reuniones”, comentó Luzuriaga.

Plan Operativo

El Plan Operativo, el cual tiene como finalidad seguir una serie de pasos para que los fonavistas cobren; requiere ser aprobado en la comisión en presencia de todos los miembros, es por ello que las reuniones son de suma importancia.

“Hecho esto, de forma inmediata se darán los demás pasos para elaborar las cuentas individuales, los CERAD y, finalmente, el cronograma del pago de la devolución de aportes”, precisó Luzuriaga.

La aprobación del Plan Operativo permitirá crear las cuentas individuales y posteriormente los CERAD; el cual es el único documento válido para cobrar la devolución de aportes. Luzuriaga también expresó su descontento por la falta de compromiso de los representantes del MEF y de la ONP.

“No hay razón para que no acudan a las reuniones, pese a la insistencia para que asistan. Esperamos que el MEF y la ONP pongan en orden a sus propios funcionarios”, sentenció.