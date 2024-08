Fonavi: conoce la escala de pagos en reintegro 2

CON RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PUEDES PASAR A PARTIR DE MAÑANA MARTES A COBRAR POR CAJA

Hoy lunes saldrá publicada la resolución administrativa N° 003-2024/CAH-Ley N° 29625 en el diario oficial “El Peruano” que aprueba el desembolso y el padrón para la devolución de los aportes al Fonavi del segundo grupo de Reintegro. A la par se tendrá que habilitar el link respectivo en la página ofi­cial de la secretaría técnica de apoyo a la comisión Ad hoc, para que a partir de ma­ñana martes 27 de agosto, 207.470 beneficiarios hagan efectivos sus cobros en las distintas agencias del Banco de la Nación.

Artículo 1.- Aprobar el Segun­do Grupo de Reintegro del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios del Primer al Dé­cimo Noveno Grupo de Pago, que cobraron parcialmente la devolución de sus aportes, en la cantidad de doscientos siete mil cuatrocientos setenta (207,470) fonavistas titulares a partir de los 75 años.

También considera a los fo­navistas fallecidos de dicho grupo a partir de los 93 años al 31 de agosto de 2024, los que figuren en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad – CONADIS, los que perciban pensión de invalidez de la ONP y los que tengan alguna enfermedad grave o terminal debidamente acreditada, por un monto total de Quinientos Diecinueve Millones Doscientos Noventa y Un Mil Cuatro con 31/100 Soles (S/ 519’291,004.31), de conformidad con lo acordado por la Comisión Ad Hoc.

Artículo 2.- Disponer la emi­sión y notificación, a través de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 29625, del Cer­tificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista — CERAD, a las personas contenidas en el artículo 1 que antecede.

El CERAD se entregará de manera virtual a través de la página Web de la Secretaría Técnica del FONAVI. Sin per­juicio de ello, el beneficiario puede recabar el CERAD a través de las plataformas de atención al Fonavista.

Artículo 3.- Comunicar al Banco de la Nación para que proceda al pago del reintegro de la devolución de aportes correspondiente a los fonavis­tas que conforman el segundo grupo indicado en el artículo 1 de la presente resolución, a partir del 27 de agosto de 2024.

Artículo 4.- Disponer la pu­blicación de la presente Re­solución en el diario oficial El Peruano, de acuerdo con el numeral 34.3 del artículo 34 del Reglamento de la Ley N° 29625.

Artículo 5.- Disponer la pu­blicación del detalle de cada fonavista beneficiario que forma parte del Padrón que obra en el Anexo 1, al que se refiere el numeral 34.3 del artículo 34 del Reglamento de la Ley N° 29625, en el portal institucional de la secretaria técnica (www fonavi-st.gob pe y/o www fonavi-st pe). https://www.fonavi-st.gob.pe/ sifonavi/

Para consultar la información contenida en el Anexo 1 antes citado, se deberá ingresar a través de la página web al módulo de consulta, opción: “4. Consulte Aquí sí es parte del Segundo Grupo de Reintegro – agosto 2024”, con el número de documento de identidad del fonavista Titular.

Artículo 6.- Disponer y en­cargar al Proyecto Especial “Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por el Decreto Supremo N° 006-2012-EF” para que reali­ce las acciones necesarias y conducentes a la ejecución y cumplimiento de la presente Resolución Administrativa.

BENEFICIARIOS VIVOS Y FALLECIDOS GRUPOS DE PAGO DEL 1 AL 19

La mayor parte del REINTEGRO N° 2 está conformado por fo­navistas mayores de 75 años y menores de 80 que fueron parte de los grupos N°1 al 19, la totalidad de beneficiarios vivos y fallecidos en este rango es de 120,088 beneficiarios. También se ha anexado a los registrados en CONADIS, y con enfermeda­des graves y/o terminales y que pusieron en conocimiento su condición de salud a la Comisión Ad Hoc.

0 a 100 soles = de 75 a 80 años = 1,446

100 a 500 soles = de 75 a 80 años = 10,668

500 a 1,000 soles = de 75 a 80 años = 19,818

1,000 a 2,000 soles = de 75 a 80 años = 11,370

2,000 a 3,000 soles = de 75 a 80 años = 6,872

3,000 a 4,000 soles = de 75 a 80 años = 8,403

4,000 a 5,000 soles = de 75 a 80 años = 55,082

5,000 a 6,000 soles = de 75 a 80 años = 4,463

6,000 a 8,000 soles = de 75 a 80 años = 876

8,000 a 10,000 soles = de 75 a 80 años = 464

10,000 a 20,000 soles = de 75 a 80 años = 615

A partir de 20,000 soles = de 75 a 80 años = 11

FONAVISTAS DE 93 AÑOS A MÁS

Los lineamientos para el Reinte­gro 2 del Fonavi, tal como infor­mó el presidente de la comisión Ad Hoc Luis Luzuriaga, incluye un padrón de aproximadamente 207.500 fonavistas entre los que se encuentran mayores de 75 años (incluidos CONADIS y enfer­medades terminales) y también los deudos de fonavistas que a la fecha tuvieran de 93 años a más y que son 69,608 BENEFICIARIOS.

0 a 100 soles = 93 años a más = 6,642

100 a 500 soles = 93 años a más = 29,022

500 a 1,000 soles = 93 años a más = 15,900

1,000 a 2,000 soles = 93 años a más = 2,752

2,000 a 3,000 soles = 93 años a más = 1,151

3,000 a 4,000 soles = 93 años a más = 2,292

4,000 a 5,000 soles = 93 años a más = 10,891

5,000 a 6,000 soles = 93 años a más = 622

6,000 a 8,000 soles = 93 años a más = 159

8,000 a 10,000 soles = 93 años a más = 70

10,000 a 20,000 soles = 93 años a más = 104

A partir de 20,000 soles = 93 años a más = 3

Cabe recordar que en este se­gundo reintegro se establece un monto mínimo a partir de S/40. La mayoría de los fonavis­tas, unos 73.668 exaportantes, podrán recibir devoluciones que van desde de S/4,000 hasta S/5,000 en promedio.

En esta ronda de pagos se con­siderará tanto la información de aportaciones proporcionada por los empleadores como la que en­treguen los fonavistas mismos. Esta medida permitirá que los exaportantes del Fonavi reciban devoluciones más elevadas.

“Este REINTEGRO 2 se hace con un corte de padrón al 20 de mayo, toda la información que hayan enviado los empleado­res o que los fonavistas hayan acercado a la secretaría técnica fuera del 20 de mayo no se car­ga entonces eso es importante porque a la hora que van a cobrar si están conformes con lo que recibieron, si se les reconoció los periodos correctos, y se les reconoció sus aportaciones porque si ha habido información nueva que llegó pasado el 20 de mayo no va ser considera­do en el pago, entonces hay que reclamar, por ejemplo, yo trabajé 15 años, pero me están pagando por 6, ¿qué pasó? Que el segundo empleador o tercer empleador que tuve recién me mandó la información pasada el 20 de mayo, ese periodo que yo labore en esa empresa no va ser considerado entonces yo tengo que tomar esa precaución, revisar y reclamar”, dijoJorge Milla, miembro de la comisión ad hoc Fonavi.

