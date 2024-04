Fonavi 2024: hoy inicia el pago del primer pago (lista 1 -19)

Los jubilados de la lista 1 al 19 podrán retirar parte de sus fondos de pensión a partir de hoy

El pago a los exaportantes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) del primer grupo del 2024 comienza hoy, a cargo del Banco de La Nación (BN), beneficiando a 153,182 fonavistas mayores de 80 años pertenecientes a las listas del 1 al 19.

El único requisito para recibir el pago es presentar el DNI físico, pasaporte o carnet de extranjería en cualquier agencia del BN. El monto asignado para este grupo asciende a más de S/ 384 millones.

En este primer grupo, se da prioridad a personas con discapacidad registradas ante el Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), así como a aquellos en estado de gravedad por enfermedad.

Devolución Fonavi 2024: ¿Quiénes pueden acceder al pago?

Para esta primera fase de reintegros, la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc del Fonavi ha priorizado a los mayores de 80 años, personas con discapacidad registradas ante el Conadis, así como aquellos que sufren enfermedades graves.

El horario de atención en las agencias del BN es de 7 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes. En provincias, el horario varía: de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., y los sábados de 9 a.m. a 1 p.m.