FMI: ¡El Salvador no debería legalizar el Bitcoin!

Según los informes globales, el país espera convertir Bitcoin en moneda de curso legal. Todo se debe a la tendencia creciente de la criptomoneda Bitcoin en el mercado y su amplia popularidad. El presidente de El Salvador cree que Bitcoin abrirá nuevas puertas para fortalecer las condiciones económicas del país. Muchos países se enfrentan a un atraso debido a las menores inversiones a nivel mundial. Sin embargo, el presidente de El Salvador dice que el Bitcoin como moneda de curso legal respaldará el sistema financiero del país. Aparte de eso, aumentará la velocidad de crecimiento para prepararse para el futuro. Anteriormente, era un rumor de que El Salvador legalizaría el Bitcoin, pero cuando su presidente lo anunció en el evento de la semana de Bitcoin, se hizo oficial.

Sin embargo, las autoridades del FMI no están a favor de que El Salvador legalice los bitcoins. EN UNA ENTREVISTA, las autoridades del FMI dijeron que no es conveniente que El Salvador produzca Bitcoin y lo use como moneda de curso legal. También dijeron que el país debe reducir el alcance del Bitcoin e imponer leyes sobre sus usos en click aquí. También necesita fortalecer las regulaciones que supervisarán el movimiento y uso de Bitcoin dentro y fuera de los límites geográficos del país. Además, las autoridades del FMI también dijeron que Bitcoin está sujeto a un alto grado de volatilidad de precios. Debido a esto, tendrán muchos riesgos importantes al utilizarlo como moneda de curso legal. Algunas de las razones más destacadas en la declaración dada fueron la protección del consumidor, la inestabilidad financiera y el equilibrio en la integridad financiera.

Las autoridades del FMI dieron a conocer sus puntos de vista acerca de que El Salvador acepte Bitcoin como moneda de curso legal en el comunicado emitido en 2021 sobre la misión a El Salvador en el artículo 4. Además, el FMI dijo que el uso de Bitcoin como moneda de curso legal crearía una gran cantidad de pasivos contingentes fiscales para el país. Antes de que el FMI utilice los recursos para solicitar que El Salvador use Bitcoin como moneda de curso legal, la autoridad debe consultar con los países miembros. Además, los organismos gubernamentales involucrados en la aceptación de Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador deben acudir regularmente a las misiones del artículo 4 del FMI. Existen ciertos riesgos enumerados por el FMI que pueden conducir a la caída de la economía de El Salvador. Igualmente, las autoridades del FMI están preocupadas porque puede que no solo represente una amenaza para la estabilidad financiera de El Salvador sino para todo el mundo.

Recientemente, en septiembre, el presidente de El Salvador anunció hacer de Bitcoin una propuesta permisible en el país. Seguido a esto, se dice que el país utilizará el dólar estadounidense junto con el Bitcoin para que pueda estar expuesto a perspectivas más excelentes de estabilidad y crecimiento. Sin embargo, el personal del FMI y las autoridades están en contra del uso que el presidente de El Salvador quiere darles. Dicen que Bitcoin es muy volátil y sus precios siguen cambiando. Por lo tanto, dice que El Salvador necesita reducir el alcance de la pérdida de bitcoins. Además, debe revisar las reglas y regulaciones para supervisar el nuevo ecosistema de pagos de una mejor manera y con reglas estrictas.

El FMI dio las noticias negativas sobre Bitcoin justo dos días después del anuncio realizado por el presidente de El Salvador. En el anuncio, el presidente de El Salvador también dijo que espera construir la primera ciudad Bitcoin del mundo. La ciudad Bitcoin se financiará inicialmente con bonos de Bitcoin de mil millones de dólares. En un principio, las autoridades también estaban preocupadas por el suministro de energía requerido para esta ciudad Bitcoin. El presidente también aclaró que la ciudad obtendría su suministro de energía del volcán que existe en la ciudad. Además, solo habrá unos pocos impuestos que la gente de la ciudad tendrá que pagar.

En opinión del presidente de El Salvador, la aceptación de Bitcoin como moneda de curso legal traerá mucha inversión, inclusión financiera, desarrollo y turismo al país. Además, la ciudad Bitcoin promoverá el crecimiento y desarrollo del ecosistema y sistemas de pagos del país. Para responder al FMI, el presidente de El Salvador dijo que, aunque también estaba en contra de aceptar Bitcoin como moneda de curso legal, ahora ve la aceptación de Bitcoin como un medio para hacer que su país sea aún más agradable.