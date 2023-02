Fiscalía solicita aumentar pena de cárcel de Kenji Fujimori a 6 años y medio

El excongresista Kenji Fujimori, condenado a cuatro años y medio de prisión efectiva por el caso ‘Mamani videos’ -medida suspendida hasta su consentimiento en una Sala de Apelaciones- podría enfrentar un cambio en dicha sanción. El fiscal supremo provicional Uriel Terán apeló la disposición y solicitó que la pena contra Fujimori, así como el del exparlamentario Guillermo Bocángel y el exasesor Alexei Toledo, sean elevados a seis años y medio.

El hijo de Alberto Fujimori fue sentenciado por el delito de tráfico de influencias agravado

En el caso del exparlamentario, Bienvenido Ramírez, se pidió solo un aumento de seis años, por el delito de tráfico de influencias, de acuerdo con el documento de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

“Revoque la pena impuesta de cuatro años y seis meses a Kenji Gerardo Fujimori Higuchi y Guillermo Augusto Bocángel Weydert y cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida a Alexei Toledo Vallejos, y los condene a seis años y seis meses de pena privativa de la libertad como autores del delito de tráfico de influencias reales agravado en agravio del Estado”, reza el texto.

Por otro lado, se destaca que no tiene ninguna incidencia, en la determinación de la pena, que los acusados hayan sido absueltos por otros delitos imputados. “Lo que corresponde a la determinación de la pena son la circunstancias que han concurrido en la situación de cada acusado (no tener antecedentes, etc.) o en su acción (pluralidad de agentes, etc.) más no el hecho de ser absueltos”, sostuvo el fiscal Terán.