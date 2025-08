Fiscalía investigará a Dina apenas termine mandato

La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, ofreció una conferencia de prensa sobre los resultados obtenidos durante su gestión, en ella dio a conocer que las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte se reactivarán luego de su mandato.

Espinoza afirmó que todas las investigaciones y denuncias constitucionales que afrenta la mandataria seguirán vigentes o en todo caso deberán ser reactivadas luego de concluir su gestión el 28 de julio del 2026.

Señaló que las carpetas fueron derivadas al Congreso por disposición legal, pero que los archivos realizados hasta el momento no tienen efecto jurídico por la inmunidad presidencial.

«El Congreso sabe que, por la inmunidad, no puede tramitar esas carpetas. Las han archivado apresuradamente, pero como no hay cosa juzgada, esas investigaciones deberán retomarse«, afirmó. Agregó que la acción penal continúa, pues el Ministerio Público mantiene la intención de investigar los presuntos delitos. Además, fue enfática al señalar que no se trata de una persecución personal, sino de una labor funcional que deben cumplir todos los fiscales a nivel nacional.

Delia Espinoza ha remitido al Congreso diversas denuncias constitucionales contra la mandataria por presuntos actos ilícitos durante su gestión. Aunque algunas fueron archivadas, estas no son definitivas y deberán ser revisadas nuevamente.