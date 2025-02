Fiscal pide hasta 28 años de cárcel para empresarios

Germán Juárez Atoche sostiene que desde el año 2002, los directivos y accionistas de las principales empresas consiguieron licitaciones públicas

El fiscal Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato formuló acusación por el caso del “Club de la Construcción” contra 28 empresarios y funcionarios públicos y 14 empresas nacionales y filiales extranjeras por delitos de colusión, cohecho, lavado de activos y asociación ilícita.

Juárez Atoche está pidiendo penas que van desde los ocho años hasta los 28 años de prisión efectiva para los acusados en concurso homogéneo de hasta cuatro delitos: colusión, cohecho, lavado de activos y asociación ilícita, cuyas penas se suman individualmente para cada caso.

La acusación también incluye a 14 empresas: Constructora Málaga Hermanos, Constructores y Mineros Contratistas Generales, JOHE, Constructora Queiroz Galvao, Andrade Gutiérrez Engenharia, Superconcreto del Perú, Conalvias, Construcción y Administración – CASA, Mota Engil Perú, JJC Contratistas Generales, Obrascon Huarte Lain, CAME Contratistas y Servicios Generales, Lual Contratistas Generales, PyP Proyectos y Contratistas Generales.

En la acusación también se incluye al ex presidente Ollanta Humala Tasso, como presunto autor del delito de cohecho. De acuerdo con la acusación, el ex presidente Humala aceptó un ofrecimiento económico de Antonio Aranda de Cosapi, Manuel Tejeda Moscoso de Obrainsa, Fernando Castillo Dibós de ICCGSA para no denunciar la existencia de “El Club”, a cambio de lo cual habría recibido pagos ilícitos a través de Rodolfo Priale de la Peña y José Paredes Rodríguez.

La fiscalía pide al Poder Judicial sobreseer su caso, al igual que contra otros investigados. En tanto, se retiran los cargos contra la ex primera dama de la Nación, Nadine Heredia Alarcón al no encontrarse pruebas de que ella haya intervenido en los acuerdos ilícitos y recibido dinero del Club.