Feroz balacera en el Centro de Lima causó pánico a ciudadanos

Un tiroteo entre presuntos criminales y agentes policiales provocó que negocios cierren sus establecimiento por temor a ser atacados.

Momentos de terror se vivieron en horas de la tarde de este viernes 15 de agosto en el Centro de Lima, que volvió a ser escenario de un tiroteo entre presuntos criminales y agentes de la Policía Nacional, causando pánico entre transeúntes y negociantes de la avenida Abancay.

Al lado de la tienda Hiraoka se registró una balacera que provocó que varias personas corrieran temiendo por sus vidas ante el intercambio de disparos entre presuntos delincuentes y agentes policiales. Videos difundidos en redes sociales muestran a vendedores ambulantes corriendo y a peatones intentando protegerse detrás de postes, vehículos y tiendas.

Otros videos en redes sociales muestra a policías capturando a los presuntos malhechores. Información preliminar señala que todo se trató de un intento de asalto en la zona. Según fuentes policiales, efectivos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) La Victoria-San Luis ejecutaron un operativo en la zona que logró detener a los delincuentes. Cinco personas fueron detenidas por agentes policiales, entre los que hay un menor de edad, parte de la banda conocida como “Los Mexicanos MX”.

Durante la intervención, la Policía incautó un revólver con municiones, cuatro cuchillos y cinco teléfonos celulares en poder de los detenidos. Los objetos quedaron como parte de las pruebas para las investigaciones que buscan determinar el alcance de las actividades delictivas de la organización.

‘Los Mexicanos MX’ son una banda criminal dedicada a la extorsión, con contactos y cartas extorsivas y posteriores amenazas directamente a los establecimientos comerciales, almacenes o viviendas de sus víctimas. Cada una de las víctimas debía pagar cuotas de hasta 50 mil soles para que estos criminales los dejen trabajar en paz.