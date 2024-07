Falleció Alida Cordero, viuda de Julio Ramón Ribeyro

En 2002, Mario Vargas Llosa recordó el inicio de la relación entre Alida Cordero y Julio Ramón Ribeyro, afirmando que fue muy complicada ya que “ella no daba facilidades”

Durante la mañana del 3 de julio, falleció Alida Cordero, viuda del renombrado escritor Julio Ramón Ribeyro, falleció debido a un paro cardíaco fulminante. La noticia fue confirmada por familiares y amigos.

Alida Cordero de Ribeyro, nacida el 9 de octubre de 1941, tenía 82 años al momento de su fallecimiento. Los peruanos la recuerdan como una figura esencial en la preservación y promoción de la obra de Julio Ramón Ribeyro. Conoció al autor de ‘La palabra del mudo’ en 1961, cuando tenía 19 años. Proveniente de una familia de Tarma, vivía en la avenida Petit Thouars de Lima.

Lee también:

En el libro “Ribeyro, una vida” de Jorge Coaguila, Alida menciona que su delgadez le provocó un complejo durante su adolescencia, ya que en esa época en el Perú, las “mujeres debían tener caderas, cinturita y busto y yo era un palo”.

“Me acuerdo que fui a una fiesta y me quedé sin bailar. Eso me llevó a decidir saber más que todos. Comencé a leer. Libro que caía a mi mano, lo leía. Siempre había leído, pero a partir de los 14, 15 años, leí muchísimo. Me encantaba la literatura”, comentó Cordero.

Mientras estudiaba en San Marcos, viajó a Francia con la ayuda de un amigo. En París, fue acompañada por Javier Heraud, quien la presentó a Mario Vargas Llosa y a Julio Ramón Ribeyro. La pareja vivió muchos años en París, llevando una vida profundamente conectada con la literatura y la cultura. Ribeyro, conocido por su estilo claro y sensible en sus narraciones, siempre encontró en Alida un apoyo incondicional.