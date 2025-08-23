‘Otorongos’ se quedan sin ‘sueldazo’

Tras la ola de críticas generada luego de conocerse una iniciativa en la Comisión de Constitución, que propone incrementar el sueldo de los legisladores (diputados y senadores) hasta más de S/ 42 mil en el futuro Parlamento bicameral., al parecer dan un paso atrás.

Arturo Alegría, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, anunció el retiro del predictamen del reglamento de la Bicameralidad de cualquier cláusula que se refiere a las remuneraciones de los senadores y diputados en la próxima Cámara de Diputados y Senadores.

El parlamentario de Fuerza Popular indicó que este retiro se da luego de que trascendiera que el predictamen establecía remuneraciones de hasta S/ 34 000 para los senadores y diputados.

Alegría indicó que esto se trató de una propuesta que aún debe ser debatida por las bancadas del Parlamento, ello con el objetivo de “perfeccionar” el reglamento para la Bicameralidad que se presentó. No obstante, indicó que, si bien se retiró dicha cláusula, la misma tendrá que ser debatida por la Cámara de Diputados y Senadores al momento de autorregular sus remuneraciones.

El titular de dicho grupo de trabajo parlamentario también señaló como motivo para retirar esta cláusula al rechazo de un grupo de bancadas parlamentarias, las cuales criticaron que el Congreso implemente el monto que ganarán los futuros legisladores.