Día de Star Wars 2024: ¿Desde cuándo se celebra?

El Día de Star Wars, celebrado cada 4 de mayo, es una fecha especial para los aficionados de esta icónica saga cinematográfica creada por George Lucas. La historia detrás de esta festividad se remonta a un juego de palabras ingenioso y un homenaje a una figura política histórica.

El nombre “Día de Star Wars” proviene de la similitud fonética entre la frase “May the 4th (fourth) be with you” (Que el 4 de mayo te acompañe) y “May the force be with you” (Que la fuerza te acompañe), el famoso lema de la saga.

Este juego de palabras tuvo su origen el 4 de mayo de 1979, cuando el diario británico London Evening News felicitó a Margaret Thatcher por convertirse en la primera ministra del Reino Unido con la frase: “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”.

Desde entonces, esta celebración ha ido ganando popularidad, especialmente a partir de 2011, cuando el Día de Star Wars se convirtió en un evento mundial gracias a un festival organizado por el Toronto Underground Cinema en Canadá, donde se proyectaron todas las películas de la saga. Con el respaldo de Disney, que adquirió los derechos de la franquicia en 2012, la celebración ha cobrado aún más fuerza y se ha afianzado en internet.

Star Wars en streaming

Para aquellos que deseen revivir la saga completa de Star Wars, la plataforma de streaming Disney+ ofrece todas las películas y series relacionadas. Puedes disfrutar de la saga en orden cronológico, desde las precuelas hasta las secuelas, así como de series animadas y producciones originales de Star Wars. ¡Que la fuerza te acompañe en esta celebración!