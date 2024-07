Ethel Pozo confesó que atraviesa delicado estado de salud

La conductora de televisión preocupó muchísimo a sus fans.

Ethel Pozo, la conocida conductora de América hoy, preocupó a todos sus seguidores al reaparecer en sus redes sociales tras varios días de ausencia. La hija de Gisela Valcárcel anunció de que se encuentra enfrentando una dura infección que ha afectado su salud de manera significativa.

Ella no pudo evitar mostrar su frustración al compartir que no sabe cómo tratar adecuadamente el mal que padece. Al parecer, este problema de salud fue reciente; pero dentro de todo ya se está recuperando para poder estar en las mejores condiciones posibles.

Antes de iniciar el feriado largo, Ethel Pozo estuvo apareciendo en su programa; pero había evitado subir contenido a sus redes debido al fuerte malestar que la agobia. La esposa de Julián Alexander explicó que esta infección le ha provocado un dolor intenso que le impide caminar y realizar sus actividades cotidianas forzándola a permanecer en cama la mayor parte del tiempo.

“El miércoles estuve fatal y bueno ya estoy con mis antibióticos y con todos mis análisis al 100%”, expresó Ethel en sus redes sociales. No obstante, la conductora se mostró bastante afectada al contar que no siente que ninguna medicina le esté haciendo efecto y reveló la principal causa por la que sus defensas han bajado drásticamente.

Ethel Pozo mencionó de que el estar alejada de sus hijas ha impactado negativamente en su salud. “Hacia el jueves me di cuenta que lo que me está faltando y enfermando es el estar ya 3 semanas lejos de mis hijas. Las defensas se me han bajado y realmente ya no puedo esperar verlas y abrazarlas. Siento que ninguna medicina me va a curar”, dijo de forma nostálgica la conductora de televisión.

Recordemos que, antes de enfermarse gravemente, Pozo había contado que sus hijas se fueron de vacaciones, lo que afectó su salud mental y ánimo. Este distanciamiento la llevó a reconocer que padece del síndrome del nido vacío, una condición que se caracteriza por sentimientos de soledad y tristeza cuando los hijos dejan el hogar.

La hija de Gisela Valcárcel explicó que, debido a este síndrome, ha experimentado sensaciones de soledad, tristeza y aburrimiento. “Bueno, para actualizarlos un poquito porque no les he contado, estoy con el síndrome del nido vacío. Mis hijas salieron de vacaciones y mis dos bebés están de viaje y nos hemos quedado mi esposo y yo solitos trabajando”, finalizó la presentadora de TV. Ante ello, no nos cabe la menor duda de que la conductora de América hoy lleva muy en el corazón a sus hijas.