Este 2024 Luciana Roy se mantiene firme en Radio Panamericana

Para este año, la conductora de “Barrio Hit” promete mucha música y sorpresas en radio Panamericana. Además, ella revela que quisiera volver a enamorarse y habla de Christian Domínguez.

Luciana Roy, conductora de “Barrio Hit”, programa que empieza a la una de la tarde en radio Panamericana, cuenta que este 2024 llega con todo. “Estoy feliz en la radio, tengo una gran conexión con los oyentes, me encanta porque en el programa hay mucha interacción con el público, es un programa vivo, y este año llegamos con más música y muchas sorpresas”.

Y sobre cómo pasará este San Valentín, Luciana revela, “Estoy recontra soltera, ahora estoy en San Andrés y me juntaré con amigas. Sí me gustaría encontrar a un compañero, quiero un hombre con valores, respetuoso, leal, que sepa escuchar y que no sea una persona ególatra, además, requisito indispensable, que no se dedique a la música”.

Sobre este último punto, Luciana se anima a opinar sobre el tema de Christian Domínguez, “El tiempo que tuve cercanía con el mundo de la cumbia sí vi algún episodio que no me gustó, que me pareció una falta de respeto. En el caso de Christian, pienso que él necesita urgente un siquiatra y una terapia sicológica, a él, algo no le está funcionando bien en la cabeza”.

Para finalizar, la conductora de “Barrio Hit” manifiesta su interés por regresar a la televisión. “Me siento muy bien en la radio, pero este 2024 quiero regresar a la televisión porque también es algo que me apasiona, quisiera estar en un espacio de entretenimiento, de espectáculos, yo soy deslenguada, como no tengo amigos en la farándula, no le debo nada a nadie, no tengo rabo de paja, yo hablo ‘sin pelos en la lengua”.

