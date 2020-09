¿Estás en crisis financiera?… Aquí te decimos cómo reinventarte

El coronavirus nos ha dejado a todos con la economía baja en crisis, pero debe pararte, reinventarte y seguir adelante. De hecho, un país como Perú, está siendo afectado a nivel económico, principalmente en el sector informal, pero es necesario no dormirse y avanzar.

También, la falta de educación financiera se ha manifestado de manera notoria, ya que muchas personas, dependían de un negocio del día a día y otras, a pesar de haber adquirido ahorros, ya poco a poco eso disminuye con el pasar de los días de la cuarentena.

Es por eso, que aquí les nombraré algunas técnicas de ahorro, para poder vivir tranquilamente y poder solventar sus gastos.

TÉCNICAS

Registra tus gastos:

El primer paso para comenzar a ahorrar dinero es determinar cuánto gastas. Haz un seguimiento de todos sus gastos.

Una vez que tengas la información, organiza los números por categorías, alquiler de casa, compras en supermercados etc., y obtenga el total de cada una. Usa tus estados de cuenta de tarjeta de crédito y bancario para asegurarte de que todo está correcto, y de que no olvidaste nada.

Método 50/30/20

Esta práctica también es muy sencilla solo tienes que dividir tu sueldo según tus gastos reales.

De manera que el 50% de tu salario esté destinado a las necesidades fundamentales como comida, luz, agua, entre otros; el 30% a los gastos de carácter personal y el 20% restante te propongas ahorrarlo.

Si cobras semanal, quincenal o mensual, esta técnica te garantizará un colchón financiero durante el tiempo que dure tu vida laboral que al final podrás destinar a cualquiera que se tu elección.

Tener un ahorro considerable podrá garantizar que nunca te quedes escaso de dinero además de que si surgen gastos imprevistos no tendrás que preocuparte por ver de dónde lo sacas.

Encuentra manera de recortar tus gastos:

Si tus gastos son tan altos que no puedes ahorrar como quisieras, es posible que sea el momento de recortar gastos. Identifica categorías que no sean esenciales en las que puedas gastar menos, ahora que estamos en cuarentena resulta mejor. Busca maneras de ahorrar en sus gastos fijos mensuales como los gastos de televisión y de tu teléfono celular, también.

Estas son algunas ideas para recortar los gastos cotidianos:

Cancela las suscripciones y membresías que no uses, especialmente las que se renuevan automáticamente.

Date un “tiempo para reflexionar”: cuando te sientas tentado a hacer una compra no esencial, espera unos días. Te alegrarás de no haberla hecho, o estarás listo para ahorrar.

Decide cuáles son tus prioridades:

Después de tus gastos e ingresos, es probable que tus metas tengan el mayor impacto en cómo distribuye sus ahorros. Asegúrate de tener en mente las metas a largo plazo; es importante que planificar para la jubilación no quede en un segundo plano después de las necesidades a corto plazo.

Como consejo, es ideal que conozcas cómo dar prioridad a tus metas de ahorro para tener una idea clara de dónde empezar a ahorrar. Por ejemplo, si sabes que vas a necesitar reemplazar tu auto en un futuro cercano, esta sería una meta para la que puedes empezar a ahorrar ahora.

Comprométete a ahorrar los extras:

Si has tenido algún dinero extra por algún motivo, no corras a gastarte el dinero y ahórralo.

Evita las compras por impulso (casi nunca lo necesitas):

Muchas veces nos compramos cosas por darnos un capricho bajo el lema “para algo estoy trabajando”. El consumismo impulsivo es el peor enemigo del ahorro y puede alterar tu presupuesto sin que te des cuenta. Si no te hace falta inmediatamente, espera a final de mes e invierte parte de tus ahorros. Consejo: deja la tarjeta de crédito a buen recaudo.

Anticipa problemas financieros en el futuro

Aquí se habla de manejar tus tarjetas de crédito con responsabilidad. Si no controlas su uso, puedes encontrarte con pagos inesperados que afectarán tu plan de ahorro.

Una buena política es no usarlas y comprar algo con un solo pago. Si no puedes hacer esto, tienes que encontrar la forma de que tu gasto con tarjetas de crédito no supere 40% de tus ingresos mensuales.