López Aliaga supera a Keiko y sube al primer lugar en elecciones

Mientras avanza la campaña a fuego lento, el alcalde de Lima consigue arrebatarle electores a la lideresa de Fuerza Popular. Solo un indicador despunta: el que refleja la apatía ciudadana.

A ocho meses de las elecciones presidenciales, podríamos decir que se avizora un claro ganador. El desencanto. Nadie despega y casi cuatro de cada diez peruanos ven con interés el voto en blanco y viciado. En medio de esa orfandad política, Rafael López Aliaga asoma tímidamente, arrebatándole a Keiko Fujimori el primer lugar, aunque apenas bordeando el 10% y revelando más debilidad que fortaleza en los aspirantes a la Casa de Gobierno.

En la encuesta de Ipsos, se observa que el actual alcalde de Lima, la lideresa de Fuerza Popular y el actor cómico Carlos Álvarez, precandidato presidencial del partido político País Para Todos, siguen encabezando las preferencias. Marcando una brecha con los demás contendientes. En cuarto lugar, con 3%, figura el gobernador regional de La Libertad y presidente de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña.

A diferencia de los dos sondeos anteriores, realizados en julio, aparecen en el primer cuadro el exalcalde de Trujillo Arturo Fernández del debutante partido Un Camino Diferente. Rafael Belaunde Llosa, de Libertad Popular; Yonhy Lescano, quien, tras discrepancias con el partido Cooperación Popular, informó hace unos días que ya no tentará la Presidencia de la República; y Vladimir Cerrón, el prófugo líder de Perú Libre. Todos ellos con un ínfimo 2%.

El único que vuelve a figurar es el exrector de la UNI, Alfonso López Chau, del partido Ahora Nación. De momento, muy relegado en las proyecciones, es el representante de la izquierda mejor ubicado.

La decepción por el ramillete de candidatos y sus cuestionados perfiles hace que en esta encuesta crezca el porcentaje de votos válidos en blanco, viciado y ninguno hasta alcanzar el 38%. En el interior del país, el indicador llega a 44%. Además, el 13% no precisa por quién optará en los comicios.