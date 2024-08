EsSalud: Cómo acceder al seguro de sepelio y otros beneficios claves para asegurados

Es esencial saber que cuentas con beneficios como la cobertura de gastos funerarios en caso de fallecimiento. Conoce más información de EsSalud aquí.

Contar con un respaldo financiero es crucial para enfrentar los gastos derivados de la pérdida de un ser querido. EsSalud ofrece un seguro de sepelio como parte de sus servicios, pero es importante conocer a quiénes cubre este beneficio. Muchos asegurados se preguntan si el seguro incluye a sus hijos o está limitado a otras situaciones.

Cobertura del seguro de sepelio

El seguro de sepelio de EsSalud está diseñado exclusivamente para el titular regular del seguro. Esto significa que, en caso de fallecimiento del titular asegurado, EsSalud otorga un subsidio para cubrir los gastos del sepelio. Sin embargo, este beneficio no se extiende a los hijos ni a otros familiares directos, por lo que los gastos funerarios de los hijos no están cubiertos por este seguro.

Requisitos para acceder al subsidio

El subsidio por sepelio se otorga a los familiares o personas que asumen los gastos funerarios del titular asegurado. Para acceder a este beneficio, el solicitante debe presentar el acta de defunción del titular, los comprobantes de los gastos funerarios y una copia de su documento de identidad. EsSalud reembolsa los gastos hasta un monto máximo de S/ 2,070.

El orden de familiares que pueden cobrar el subsidio es el siguiente:

Cónyuge o concubino(a) Hijos Padres Hermano(a) mayor de edad o tercero

Requisitos para terceros

Si un tercero desea presentar la solicitud, debe cumplir con ciertos requisitos, como mostrar su documento de identidad original y una carta poder simple de representación suscrita por el beneficiario. Es importante que la solicitud se presente dentro de los seis meses posteriores al fallecimiento del asegurado titular.

Requisitos para el seguro de sepelio

Para acceder al subsidio, el asegurado debe haber realizado aportaciones durante al menos tres meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos en los seis meses anteriores a su fallecimiento. En el caso de asegurados agrarios, deben haber realizado aportaciones durante tres meses consecutivos o cuatro no consecutivos en los últimos 12 meses. Además, el asegurado debe tener un vínculo laboral activo al momento de su fallecimiento, o en caso de ser pensionista, mantener su condición de pensionista. Este beneficio no cubre a los afiliados al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

Otros subsidios ofrecidos por EsSalud

EsSalud también ofrece otros subsidios importantes para sus asegurados:

Subsidio por maternidad: Otorgado durante el período de pre y postnatal.

Subsidio por lactancia: Un pago único para apoyar la alimentación de recién nacidos.

Subsidio por incapacidad temporal para el trabajo: Proporcionado a aquellos que no pueden trabajar temporalmente debido a una enfermedad o accidente.

Estos beneficios adicionales destacan el compromiso de EsSalud con el bienestar de sus asegurados, más allá del seguro de sepelio.