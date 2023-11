Esmeralda Nieves “Estamos buscando las fuentes de financiamiento para subir pensión”

CONGRESISTA ESMERALDA NIEVES APUNTA LLEGAR A S/ 1025 CON PRESUPUESTOS NO EJECUTADOS Y PORCENTAJE DE IGV

Por: Pablo Boggiano B.

Para la congresista Esmeralda Nieves Limachi, destinar parte de la recaudación tributaria podría elevar monto de pensiones sobre todo de la 19990. Por ello, la legisladora del Bloque Cambio Democrático – Juntos por el Perú pide buscar fuentes de financiamiento, así como coincidencias en los diversos proyectos del legislativo a lo que pensiones se refiere, además que el Estado no se olvide de la inmensa deuda pública que tiene con los pensionistas.

-Usted presentó un proyecto de ley el 2659 sobre reforma de pensiones

Este proyecto de ley crea un sistema único de pensiones, esto lo integra tanto el sistema público como el sistema privado, se propone crear la autoridad del sistema único de pensiones: lo integraría en un 50% representantes de los afiliados y jubilados, en un 30% el estado y un 20% las empresas, a diferencia de otros dictámenes lo que pedimos es un control. Por ejemplo, en el sistema AFP no se tiene un control, lo controlan ellos mismos, no se sabe qué hacen con nuestro dinero, en dónde invierten, no se tiene mayor transparencia. En la ONP igual, el mismo estado es quien se controla así mismo y ya vemos los resultados.

-Usted propone que el primer año, se destine un 1% del IGV, el segundo año un 2% y el tercero, un 3%

Otro proyecto de economía propone que sea el primer año, el 0.5% y así varía cada año a 1.5 % a 2% hasta llegar al 3% y ahí queda, hay cierta similitud, en eso hemos coincidido. Y eso sería desde que uno nace, con el DNI uno ya podría estar pidiendo las boletas electrónicas.

Y esto ataca y aborda el problema de la informalidad, porque uno al pensar en su jubilación va a preferir ir a comprar a quien le va dar boleta electrónica sabiendo que un porcentaje va ir al fondo de jubilación.

En algunos años suben el precio internacional de los minerales, cuando se encuentren en auge el precio de los minerales, se pueden destinar el 10% del impuesto a la renta, de esas sobre utilidades, que serían depositados, dos veces al año y esto sería de libre disponibilidad.

-El Congresista Anderson nos mencionaba por qué no destinar parte de los presupuestos del estado que no se ejecutan para el incremento de las pensiones

Habría que ver ahí cuáles serían los parámetros. Yo tengo problema en Tacna, del hospital regional que está paralizado, este año tenía destinado 76 millones, no han ejecutado nada por un factor externo del gobernador, pero si se va necesitar al año, podría ser la figura, pero darle los parámetros bien establecidos.

“TODOS ESTAMOS BUSCANDO UNA FÓRMULA”

-El punto principal de esto es la pensión que reciben sobre todo el régimen 19990, que tiene un monto mínimo de 500 soles y un tope de 893 soles, según los parámetros de su proyecto de ley, en el caso del IGV ¿a cuánto se podrían elevar las pensiones?

Lo que nosotros estimamos llegar, lo mínimo, una remuneración mínima vital, que tendrían que recibir ahora si miramos el proyecto del ejecutivo ellos proponen 600 soles.

-600 soles y un tope máximo de 2 UIT

Muy aparte del capital semilla, te lo pongo así: uno nace y empieza a recaudar con todo lo que consume cada uno con su cuenta individual. Aparte uno puede dar aporte voluntario, cuando uno cumple 18 años, uno puede disponer de una cantidad para poder reinvertirlo, lo otro vendría a ser cuando suben los precios de los minerales.

También por ejemplo, si tengo que comprar mi primera vivienda también puedo disponer de una parte, todo esto es un periodo de adecuación, este fondo va ser de libre administración, en el sentido que el primer año podría ser el Banco de la Nación quien lo administre, después puede haber ya concursos.

Siempre reclamamos esto, cuando yo pongo mi dinero en una cuenta a plazo fijo recibo siempre rentabilidad, siempre es en positivo porque en la AFP ahora ha sido en negativo, peor ha sido en época de pandemia. Si hubiese estado la plata en una cuenta, en un banco, nunca hubiese bajado, siempre es para arriba nunca para abajo, y todas las entidades que pueden concursar, quien ofrece más para poder administrar, tiene que ser supervisado por la SBS.

-¿Cuál es su opinión sobre la reforma previsional del ejecutivo?

Hay ciertas similitudes, todos estamos buscando alguna fórmula mágica que pueda resolver el asunto de las pensiones, no podemos dejar de lado el reclamo de los pensionistas ¿y qué hay de la deuda?, esto de la reforma es de acá para adelante, pero ¿y nosotros en qué quedamos?, no hay reforma si no nos resuelven a nosotros.

-No puede haber reforma si no hay aumento

Así es, y lo que se tiene que buscar son otras fuentes de financiamiento, estamos tratando de darles, por ejemplo, lo del colega Anderson: de los presupuestos no ejecutados, subidas de los precios de los minerales, formas de inversión que generan rentabilidad, y hoy en día vemos, por ejemplo, los Bit Coin, hay gente que invierte en esto, los economistas podrían dar mayores luces de esto.

-¿Cuál es su posición sobre la ONP, debe reformarse?

La ONP no ha funcionado, no ha dado el resultado, y están las personas mayores quejándose, me ha mostrado boletas que reciben S/34.00 soles, con más de 25 años de trabajo, es irrisorio.

Cómo pueden burlarse de las personas de esa manera, si eso no ha funcionado debe establecerse un padrón fijo y el estado va a tener que entrar a tallar con el tema de subsidios, y ver quienes han aportado y ya muchos han fallecido, ¿que están esperando? Que sigan falleciendo, el MEF dice que es un forado, ellos no tienen la culpa que la plata se la hayan robado.

“EL OBJETIVO ES UNA PENSIÓN DIGNA”

-Otra alternativa son los bonos en inicio para la 19990 hasta que se resuelva el cambio previsional y en consecuencia el aumento

Podría ser, pero igual sería un paliativo más, no va ser algo definitivo. Lo que queremos es encontrar algo más o menos consensuado, el objetivo es tener una pensión digna, universal para todos que se asemeje a la fórmula que se está estableciendo, ya hay un grupo de trabajo dentro de la comisión de economía, que lidera el Congresista Montoya, si damos una mirada y vemos quienes están aportando en la AFP, en la ONP, solamente es el 20% ¿y el otro 80%?

Los “informales” no tienen una jubilación, otros estaban viendo alguna alternativa, hemos tratado dentro del proyecto de ley abordar todo el tema de la informalidad con descuento en el IGV, de alguna manera hay que fortalecer la formalidad y que se pueda recaudar.

-¿Qué otros proyectos de ley se tienen en el legislativo para el asunto pensionario?

Son varios proyectos de ley que han sido acumulados en el periodo anterior de legislatura, ya la comisión de economía aprobó un dictamen, ese es el dictamen en mayoría. Luego, el otro dictamen que lo hizo la comisión de trabajo que fue un dictamen en minoría, y el otro el proyecto de ley del ejecutivo, en todos hay ciertas similitudes: buscar coincidencias para tener una pensión digna.

-Y que no se demoren más en el Congreso

No dejen de lado a nuestras personas mayores, no caigamos en quién va encontrar la fórmula, las soluciones, todos quieren ser protagonistas, o qué bancada es la que va a liderar esto. Dejemos de lado esos intereses de grupo, de partido, y velemos por el bienestar de nuestros adultos mayores. Primero con la pandemia y ahora con la recesión.

