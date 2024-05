Ernesto Pimentel habló de Alex Brocca por primera vez

El conductor de televisión, fuera de su personaje como la ‘Chola’ Chabuca, expresó su pesar por la muerte del bailarín y afirmó que en su película no hay “santos ni villanos”.

Ernesto Pimentel, conductor del programa ‘El Reventonazo de la Chola’, abordó por primera vez en vivo el tema de Alex Brocca, su expareja sentimental en los años noventa. En un momento sincero y sin su característico atuendo, expresó su pesar por el fallecimiento del bailarín y aclaró que su película ‘Chabuca’ no busca deshonrar su memoria.

Pimentel explicó que simplemente compartió su versión de los hechos y que fue la empresa Tondero, encargada de producir la película ‘Chabuca’, la que optó por utilizar diversos recursos públicos para desarrollar el guion. “En mi historia nadie es bueno ni santo, ni malo ni villano”, sostuvo.

Lamentó la muerte de Alex Brocca

El presentador lamentó la muerte de Alex Brocca, quien falleció el 29 de septiembre de 2004 debido a complicaciones de salud derivadas del sida y un cáncer de ganglios. “Lamento que no esté. Es muy triste que la gente se atreva a ponerle nombre a lo que él no le puso. Hay personas que dicen que es verdad… algo que es una novela. Pero bueno, hay personas que no entienden lo que es la ficción”, señaló.

Pimentel aprovechó para desmentir los rumores en redes sociales que lo acusan de haber abandonado a Alex Brocca en el estado más crítico de su enfermedad, tras la publicación del libro ‘Canto de dolor: no repitan la canción’.

En los últimos minutos de su discurso, Ernesto Pimentel hizo un llamado a la reflexión sobre el VIH, enfermedad que él enfrenta. “Hoy en todas las casas el debate es que si la película es esto, o que si [el libro] es lo otro. Lo único real es que debemos hablar más que nunca, decirle a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, que el VIH existe y que se tienen que cuidar. Tienen que retrasar el inicio de la actividad sexual, no solo por el VIH, sino también por los embarazos no deseados y otras enfermedades […] Yo tengo mi vida amenazada minuto a minuto y yo de cada minuto, en cada día, hago lo mejor que puedo”, sentenció Pimentel en su programa.

