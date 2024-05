Magaly Medina critica a Jorge Luna y Ricardo Mendoza

Los humoristas mencionaron que les resulta incómodo que fanáticos los aborden en la calle, una afirmación que Medina calificó de arrogante, destacando la importancia de valorar el apoyo del público. Durante la entrevista, Jorge Luna y Ricardo Mendoza resaltaron que consideran una pérdida de tiempo y prefieren evitar salir a la calle y exponerse.

Ricardo Mendoza respaldó estas palabras manifestando su disgusto por recibir saludos en la calle. “Odio los saludos, odio tener que fingir que quiero a alguien, lo detesto”, afirmó. “De verdad me quita tiempo, quiero ir para allá, me tengo que detener y saludar, no te conozco y tengo que fingir que te quiero. No te quiero, no te conozco”, añadió el comediante.

Leer también: