Entérate del calendario definido por el Ministerio de Educación para la inscripción en colegios públicos de Lima Metropolitana en el año escolar 2024

Período va del 18 al 29 de diciembre

Los colegios públicos en Lima Metropolitana han establecido un período, del 18 al 29 de diciembre, para recibir la documentación necesaria que permita a los padres solicitar una vacante en la escuela de su elección. Este proceso está en línea con el calendario definido por el Ministerio de Educación del Perú (Minedu) para esta gestión.

Esta fase inicial de inscripciones se llevará a cabo con la colaboración de los directores y personal administrativo de las escuelas. Desde la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), se insta a las familias a consultar las vacantes disponibles, tanto en los colegios como en la plataforma web disponible a partir del 11 de diciembre en www.drelm.gob.pe y en las redes sociales. Esta plataforma también ofrecerá detalles sobre los requisitos y los formatos necesarios.

El director de la DRELM, Luis Alberto Quintanilla, subrayó que, para solicitar una vacante, los padres deben adjuntar una copia del documento de identidad (DNI o Carné de Extranjería) del estudiante y del representante legal.

La presentación de estos documentos es requerida únicamente para la matrícula de nuevos ingresos, es decir, para niños de tres años que se unen a educación inicial; para los demás niveles, no es obligatorio.

Fase de revisión y asignación:

Del 18 al 29 de diciembre, las familias presentarán la solicitud en las escuelas o de manera virtual en www.drelm.gob.pe.

Del 3 al 8 de enero, las escuelas revisarán las solicitudes (ya sea físicas o virtuales).

Del 8 al 12 de enero, las escuelas comunicarán la asignación de vacantes a las familias.

En caso de no conseguir una vacante en los días indicados, se abrirá un período excepcional de inscripciones para obtener una oportunidad adicional. Aquellos padres que no encuentren vacantes en esta primera etapa tendrán una segunda oportunidad.

“Luis Alberto Quintanilla Gutiérrez, director de la DRELM, enfatizó que no es necesario hacer filas ni esperar largas horas, ya que el proceso de inscripción para la matrícula se llevará a cabo del 18 al 29 de diciembre. Además, indicó que el número total de vacantes no puede ser determinado hasta finalizar el año escolar. Si alguna familia no encuentra una vacante en la primera fase de matrícula, habrá más oportunidades en una segunda etapa excepcional. Es crucial destacar que todos los niños tienen su derecho a la educación garantizado”, detalló.