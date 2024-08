Encontraron insectos y arañas en cocina de La Granja Villa

Por eso se clausuró, asegura Subgerente de Fiscalización de Chorrillos, Rolando Jayo

Por: Pablo Carranza

– ¿Por qué la Municipalidad de Chorrillos ha sancionado al restaurante La Granja Villa?

El día martes 13 de agosto hemos hecho una fiscalización a La Granja Villa, en la cual dentro del restaurante se han encontrado, en el área de cocina, insectos y arañas. Se ha encontrado que los utensilios están en estado inadecuado, insalubres, y que había algunos productos que estaban con rótulos vencidos. Producto de eso es que nosotros clausuramos en primera instancia el restaurante. El único restaurante que tiene La Granja Villa fue clausurado el día martes 13 por cuestiones sanitarias. Ese mismo día se dejaron 28 observaciones relacionadas a cuestiones de seguridad, infraestructura, electricidad y señalización. De acuerdo a la norma, nosotros regresamos dos días después de dejar las observaciones, es decir, dejamos que ellos tengan el día martes, miércoles, jueves, para que puedan hacer levantamientos del 100% de las observaciones, y el día viernes 16 de agosto nos apersonamos nuevamente. En esta ocasión del día viernes encontramos que de las 28 observaciones que habían sido detectadas, levantaron 23 y dejaron 5 pendientes. Es a raíz de estas 5 observaciones que nosotros hemos procedido a clausurar el local general de La Granja Villa. Dentro de las observaciones más graves que hemos encontrado está, por ejemplo, que los interruptores, que son una especie de protector de los cables, no contaban con el amperaje adecuado, ósea ante cualquier sobrecalentamiento de un cable, podría generarse algún cortocircuito.

– ¿La empresa qué ha respondido ante esto?

La empresa trata de minimizar indicando que es un error de digitación. Se ha encontrado que más de un paño de vidrio de la oficina administrativa de la boletería no está laminado. ¿Qué significa que no esté laminado? Por ejemplo, cuando se rompe un vidrio, al estar laminado, cae en bolitas inofensivas, más allá del golpe. Pero cuando no está laminado, caen en bloques, en punta y eso podría generar que cualquier persona pueda lastimarse o un niño pueda lastimarse o pueda ser herido. Se ha hablado bastante sobre el tema de los extintores. Eso es totalmente falso. De acuerdo al plano que ellos presentan, ellos deben tener en el área que ha sido inspeccionada un extintor de 6 kilogramos. En el área que hemos inspeccionado, ellos contaban con un extintor no de 6, sino de 2 kilogramos. Más o menos de 7 a 10 metros de distancia de este extintor, en un área totalmente distinta a lo declarado, ellos contaban con extintores y de una capacidad similar, pero no es lo que la norma menciona y también una de las infracciones graves que se han detectado es que el tablero de control, que de acuerdo a la norma debe tener un radio de un metro de espacio libre, ellos tienen tuberías, tienen una escalera, una baranda, que obstruye el tablero de control y un adecuado manejo.

– Entonces, a la luz de todo lo que nos cuenta ¿qué sanción específicamente se le ha puesto al restaurante?

A ver, a la Granja Villa, después de esta verificación que se ha hecho el día viernes 16, o sea, primero observamos el día martes y luego el viernes vamos a ver si ha subsanado. Como no subsanaron el día viernes, es que nosotros hemos procedido a clausurar el establecimiento y por las infracciones sanitarias se ha impuesto una multa de alrededor de 5 UIT por las cuestiones sanitarias que encontramos en la primera inspección dentro del restaurante. Esas son las infracciones y las medidas que se han tomado.

– ¿No se está cometiendo ningún tipo de abuso?

Totalmente descartada esa denuncia de abuso de autoridad, como ustedes pueden apreciar. Se ha seguido un procedimiento riguroso. Se ha seguido el procedimiento dando la opción al administrado de subsanar las observaciones y además hay que recalcar algo. Esta inspección se ha desarrollado a puertas de un día tan importante. Nosotros como municipalidad tenemos que garantizar que los establecimientos que van a tener una influencia mayor a la ordinaria sean seguros. No solamente sean seguros, sino que también cumplan con las medidas de sanidad. La situación en la que hemos encontrado la Granja Villa era una bomba de tiempo y era un riesgo para los niños, tanto a nivel sanitario como a nivel de seguridad y estructura.

– ¿Esto es parte de la política del alcalde Fernando Velasco con respecto a la sanidad?

De todas maneras. En la Granja Villa ellos salen con un eslogan de que “en 33 años no nos ha sucedido esto” y tienen razón, porque nosotros no encontramos ni un solo registro de fiscalización. En 24 años nunca se la ha fiscalizado. Evidentemente no va a tener ninguna situación como esta porque nunca se ha fiscalizado a la Granja Villa. Entonces, no solamente ese establecimiento ha sido materia de fiscalización. Yo te permito, por favor, hacer memoria, retroceder un poco en el tiempo y hace no más de un año clausuramos Metro por encontrarse la presencia de un roedor saltando entre la comida. Clausuramos otro local de Metro por encontrarse aves dentro del establecimiento comercial. Hemos clausurado restaurant de fast food también por encontrarse serias deficiencias sanitarias. Entonces, es nuestro trabajo garantizar a los vecinos chorrillanos y a los visitantes establecimientos comerciales que cumplan al 100% la norma. No al 95%, no al 98%, porque eso genera un riesgo. Nosotros tenemos que garantizar que los locales dentro de Chorrillos se encuentren al 100%.

– ¿Algo más que tenga que decir respecto al procedimiento de fiscalización?

El procedimiento ha sido totalmente transparente desde un primer momento. Se han respetado todos los procedimientos. Los representantes del establecimiento han tenido una conducta bastante déspota, bastante desafiante con la Municipalidad de Chorrillos, tanto es así que en medio de la inspección nos trajeron policías, como si fueran delincuentes los que están haciendo la inspección. El efectivo policial a mí me quiso llevar detenido por no mostrar el DNI. O sea, yo estoy identificado con mis distintivos, me he acreditado como funcionario público, y por no mostrar el DNI en medio de la intervención, menos mal se le explicó al efectivo policial cuál era la labor que estábamos realizando y se dejó solamente una constancia. Pero imaginemos que solamente sean los inspectores, probablemente para amilanar o tratar de sembrar miedo pues generan este tipo de actitudes, algo que la Municipalidad no va a tolerar. Lo que sí vamos a hacer nosotros es darle un mensaje a nuestros vecinos chorrillanos de que la autoridad municipal está trabajando para cautelar y garantizar que todos los locales sean seguros para ustedes.