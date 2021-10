Empresas: ¿Es mejor reprogramar o refinanciar?

La pandemia del covid-19 y el aislamiento social obligatorio en casi todo el 2020 ocasionaron que los flujos de las empresas en algunos sectores pasaran de positivos a negativos o sustancialmente negativos, generando deudas.

“Por lo que a la fecha ya no solo se está en un escenario de reprogramación, sino de refinanciamiento”, señala el profesor de la carrera de Administración y Finanzas de la Universidad ESAN, Edmundo Lizarzaburu.

En ese sentido, enfatiza que es importante entender que la reprogramación de deudas es una herramienta que te permite cumplir con el pago de tus deudas, es decir antes de caer en retraso, mora o algún otro sobrecosto.

“Pero también existe el refinanciamiento y es importante no confundirlo para que tomes la decisión más conveniente, ya que este último se produce cuando no has cumplido con la entidad financiera, pagas con retraso, aspecto que evidencia, entre otras cosas, poca planificación”, explica

En ese sentido, Lizarzaburu precisa las diferencias más representativas entre la reprogramación y el refinanciamiento de una deuda:

REPROGRAMACIÓN:

Puede otorgarse a solicitud del cliente o de forma unilateral (a decisión de la entidad financiera) previo al vencimiento.

Se puede solicitar estando al día en los pagos para evitar sobrecostos.

Las condiciones del crédito (tasa, plazo, monto u otros) pueden variar, pero hay capacidad de negociación, se puede buscar la compra de deuda, al estar al día.

No afectará la calificación crediticia del deudor en las centrales de riesgos y el scoring en el sistema no se deteriora.

REFINANCIMIENTO:

Está sujeto a la negociación con la entidad financiera, en vista de que el pago ya ha vencido.

Se puede solicitar, pero ya es considerado como un vencido.

Las condiciones del crédito (tasa, plazo, monto u n otros) pueden variar, pero son más reducidas.

La calificación crediticia del deudor en las centrales de riesgo se verá afectada, impactando en su scoring.

El docente de la universidad ESAN también señala que se deben tener en cuenta las épocas de alza del dólar, pues hay un componente importante de créditos en moneda extranjera y se tendría un mayor monto de deuda, solo por la conversión.

Frente a ello siempre es necesario hacer la evaluación que debe considerar: moneda de las fuentes de ingreso y de las obligaciones, así como el plazo de ambos tanto en ingresos como en egresos.

Por último, afirmó que es conveniente de tenerse una deuda en dólares cambiarla a soles, y planificar el pago buscando reprogramar, considerando algunas variables tales como: reducción en la tasa y en la cuota, así como evaluar los plazos.