Empresarios de gamarra rechazan propuestas de Castillo

Aseguran estar preocupados. El conglomerado comercial de Gamarra a través de Diógenes Alva, coordinador de los empresarios, mostraron su enérgico rechazo a la propuesta “dictatorial” del candidato al sillón presidencial, Pedro Castillo, y señaló que viene ahuyentando la inversión. Mediante un comunicado, la organización enfatizó que los planteamientos del postulante en mención confunden al elector y estarían poniendo en riesgo la estabilidad económica y laboral del emporio comercial.

“Empresarios, emprendedores, proveedores, socios y colaboradores de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra queremos expresar a la opinión pública nuestra profunda preocupación por el momento política-electoral que atraviesa nuestro país. Desde nuestro emporio comercial- que nació y creció sin ayuda gubernamental-le decimos No a las estatizaciones, No a las propuestas que resultaría trágicas para la Nación y No a quienes pretender convertirnos en una nueva Venezuela, ensayando modelos fracasados desde el poder“, expresó.