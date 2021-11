Emprendedor: Cómo aprovechar al máximo las oportunidades

A nivel mundial, siete de cada diez ciudadanos tienen las características consideradas importantes para emprender; según indica el estudio “Entrepreneurialism in the Time of the Pandemic” realizado este año por Ipsos. Este es un informe de la agencia de noticias Andina.

Para emprender no es suficiente solo tener ideas, sino cultivar una mentalidad de ganador a ganadora

Asimismo, señala que, el espíritu emprendedor varía entre países, siendo Colombia el país que encabeza la lista, seguida por Sudáfrica y Perú.

Para Christian De la Cruz, Director Académico de Team Academy, para emprender no es suficiente solo tener ideas y planificar, sino que es necesario cultivar una mentalidad de emprendimiento, si es posible desde niño.

“El emprendedor con esta mentalidad desarrolla características como el tener iniciativa, creatividad, ingenio, enfoque, visión, organización, adaptabilidad, liderazgo, capacidad de ‘networking’; además es constante en su aprendizaje”, señala.

“Estas habilidades en conjunto ayudan a transformar un problema o proyecto fallido en una oportunidad para mejorar su negocio, sumándole innovación. Por ejemplo, tenemos a Elon Musk, Steve Jobs o Mark Zuckerberg quienes tienen en común su pasión por la innovación y su capacidad de convertir un fracaso en oportunidad”, agrega.

Hoy, la mentalidad emprendedora es una de las máximas responsables del éxito de muchas empresas, además es importante para crear un gran modelo de negocio.

En ese sentido, De la Cruz comparte algunas recomendaciones para construir una mentalidad emprendedora:

Plantéate desafíos

Debes salir de tu zona de confort, ante una situación que consideras debes potenciar o mejorar, busca retos que te ayuden a mejorar. Indistintamente si los resultados son los esperados o no, esto te ayudará a pensar en nuevas soluciones.

Orienta tus resultados

Define cuáles son los resultados que buscas obtener a corto, media y largo plazo, y define indicadores que te ayuden a medirlos. Esto te permitirá tener una claridad en cómo va evolucionando tu negocio y qué puntos debes mejorar.

Ten apertura al cambio

Ante situaciones externas o internas que puedan surgir, es importante estar predispuesto a realizar cambios que permitan adaptarte a las nuevas situaciones, apoyándote en la innovación.

Persevera

Muchas veces el éxito no surge en una primera vez, sino luego de muchos intentos. Y aunque sea difícil reponerse al fracaso, es importante encontrar una oportunidad en el caos, para replantear el modelo de negocio.

Compromete y trabaja en ser un emprendedor exitoso

Comenzar a actuar y pensar como tal. Si ya tienes características como confianza, creativo, entre otras, comprométete a trabajaras para convertirte en lo que buscar ser, un emprendedor exitoso.

Precisamente por ello, este 16 de noviembre a las 7:00 p.m., Team Academy realizará la charla gratuita “Emprendiendo de 0 a 100” en donde los asistentes aprenderán sobre mentalidad emprendedora.

OTROS DATOS

Más de 31,000 marcas en lo que va del 2021

Entre enero y setiembre de este año, hombres y mujeres, emprendedores y empresarios del país, solicitaron el registro de 31,475 marcas, lo que evidencia un incremento de 19.3% respecto al número de solicitudes de registro recibidas en similar periodo del 2020, informó el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Asimismo, el número de certificados de registros de marcas entregados por la institución sumaron 28,133 en el mismo período del 2021, superando al total de certificados entregados durante todo el 2020, cuando se otorgaron 27,653.

De acuerdo con el ente técnico, los giros de negocio con mayor número de marcas registradas durante la pandemia (desde marzo de 2020 a setiembre de 2021), están liderados por el rubro de productos alimenticios, con 5,693 marcas registradas. Seguidamente se ubica productos farmacéuticos con 4,946; y publicidad y gestión de negocios comerciales con 3,843 marcas registradas.