El Partido del Siglo: una lección de fútbol para los ancestros del juego

A inicios de los 50s, los británicos aún eran considerados la nación más fuerte del fútbol. Esta ilusión no se disipó ni siquiera después de dos dolorosas derrotas contra España y los Estados Unidos en la Copa del Mundo de 1950. Después de todo, en esa época, la televisión no mostraba los partidos, y en los artículos de los periódicos, los periodistas ingleses relataban a sus compatriotas sobre arbitrajes injustos y olas de mala suerte.

“Un mundo de brillantes fantasmas rojos”

Hasta el 25 de noviembre de 1953, los británicos no habían perdido en casa durante 30 años y ni siquiera consideraban necesario interesarse por el progreso técnico y de entrenamiento del fútbol en Europa. Por supuesto, la selección nacional húngara, que ganó las Olimpiadas y tenía una impresionante serie de victorias, era bien conocida incluso en la patria del fútbol, pero los tabloides locales no dejaban a los magiares la menor oportunidad.

El golpe fue devastador. La mañana después del desastre, The Times escribió: “Inglaterra despertó como en un mundo extraño, un mundo de brillantes fantasmas rojos.” Es exactamente cómo lucían los húngaros con sus brillantes camisetas rojas durante sus rápidos y técnicos ataques con potentes disparos.

Socialista y gran innovador del fútbol

En aquel entonces, los partidos amistosos no eran mucho menos importantes en estatus que la Copa del Mundo y las Olimpiadas; el interés de los fanáticos era increíblemente alto. El partido contra Hungría reunió a 105 mil aficionados en el estadio, y todos eran conscientes de que les esperaba un evento histórico.

Los húngaros también se vieron influenciados por esta atmósfera. “Si ganamos en Wembley, nuestros nombres se volverán legendarios”, les dijo Gustav Sebes a sus jugadores antes del partido. Un socialista arraigado y destacado líder del partido en Hungría, pasó a la historia no como una figura política sino gracias a sus innovadoras ideas futbolísticas, que fueron adoptadas en todo el mundo. Dirigió a la selección nacional húngara en 1948 y pronto se aseguró de que el núcleo del equipo estuviera compuesto únicamente por jugadores de solo dos clubes: Kispest, más tarde renombrado como Honvéd, y MTK.

Sebes exponía un fútbol de ataque agudo y llamaba a su concepto “fútbol socialista”, donde todos los jugadores son iguales y cada uno es capaz de realizar diferentes funciones en el campo. El entrenador convirtió la formación 3-2-5 conocida como la W en una 3-2-1-4 con el centro delantero retrasado, alentó a los defensores a sumarse al ataque e incluso permitió que el portero jugara al estilo de los defensores centrales. Este estilo se convirtió en el prototipo del “fútbol total”, que los holandeses adoptarían casi 20 años después.

No se rían de Puskas

¿Qué hacían los británicos mientras en Europa crecían nuevos genios del fútbol y jugadores destacados? Disfrutaban de su grandeza y no querían saber nada sobre algunos advenedizos continentales. Justo antes del inicio, uno de los ingleses señaló con el dedo a un jugador contrario y dijo entre risas: “¡Miren a ese gordito!”

Ese “gordito” resultó ser Ferenc Puskas, uno de los mayores futbolistas de la historia. Y apenas 57 segundos después del inicio del partido, el ingenio inglés y sus compañeros ya no tenían tiempo para risas – Nandor Hidegkuti irrumpió en el área penal y colocó el balón en el ángulo superior lejano. En la selección, jugaba como un delantero retrasado, lo que llevó a los británicos, acostumbrados a las formaciones clásicas, a una completa confusión.

Para el minuto 28, los húngaros iban ganando 4-1. Hidegkuti anotó de nuevo, y Puskas logró su doblete. El segundo gol fue especialmente espectacular, cuando el “gordito” colocó el balón bajo su planta, observó al capitán inglés Billy Wright lanzarse en una entrada sin sentido y disparó al rincón más cercano.

Derrota y una ventaja siete veces mayor en tiros

El Equipo Dorado, que recibió el apodo por su victoria en las Olimpiadas de 1952, jugó con su oponente como un gato juega con un ratón. Sandor Kocsis y otros jugadores del equipo húngaro pudieron haber marcado más de una vez. El “fútbol socialista”, dominado por los extremos Zoltan Czibor y László Budai en las bandas ofensivas, resultó ser un problema insuperable para los Tres Leones.

Durante el partido, los húngaros dispararon a la portería del oponente en 35 ocasiones, a lo que los británicos respondieron solo 5 veces. En la segunda mitad, Josef Bozek logró marcar, y en el minuto 53, Hidegkuti se encontró en el lugar correcto en el área penal inglesa y marcó un hat-trick. Jackie Sewell y Stan Mortensen anotaron para los húngaros en la primera mitad, y el marcador final fue 6-3 a favor de los húngaros en el partido por Alf Ramsey, quien convirtió un penalti.

Reevaluación de valores y el declive del equipo

Después del partido, los británicos se avergonzaron mucho. Y no se trata solo de la derrota humillante y su actitud arrogante hacia el oponente. Los líderes del juego no demostraron ser anfitriones muy hospitalarios. A los húngaros se les prometió entrenar en Wembley en cualquier momento conveniente, pero no se les permitió entrar al estadio hasta el momento del juego, alegando que los invitados arruinarían el preciado césped.

El Partido del Siglo obligó a los británicos a repensar mucho y cambiar completamente su mentalidad futbolística. Después de eso, Inglaterra comenzó a abandonar gradualmente los esquemas obsoletos. A principios de la década de 1960, la selección nacional fue dirigida por Alf Ramsey, quien marcó el último gol inglés en ese memorable partido del 25 de noviembre de 1953. En 1966, llevó a los británicos a su primer y único oro en los Campeonatos Mundiales. La lección de fútbol fue aprendida.

La estrella del “Equipo Dorado” se desvaneció mucho antes. Acudió a la Copa del Mundo de 1954 como el principal favorito, pero perdió ante el equipo de Alemania Occidental en una final dramática con un marcador de 2-3. Hungría nunca se convirtió en campeona del mundo pero le dio forma al Partido del Siglo.

