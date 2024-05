El Museo FIFA inspira a las nuevas generaciones

FIFA: Un viaje a la infancia de las estrellas del fútbol

El Museo FIFA de Zúrich ha abierto sus puertas a una exposición conmovedora y motivadora: “La Construcción de un futbolista”. A través de imágenes y relatos de la infancia de grandes figuras del fútbol, la muestra busca inspirar a las nuevas generaciones a perseguir sus sueños y alcanzar la cima en este deporte.

Más de 30 estrellas del fútbol, ​​entre ellas Iker Casillas, Aitana Bonmatí, Roberto Baggio y Diego Forlán, han compartido imágenes de su niñez y adolescencia, momentos donde ya se vislumbraba la pasión por el deporte y la semilla del talento que los llevaría a convertirse en leyendas.

En las fotografías, vemos a Casillas junto a su padre en las canchas donde dio sus primeros pasos como portero, a Carlos Valderrama con un semblante serio y estudioso en su escuela colombiana, a Lautaro Martínez jugando con sus amigos en Argentina, a Javier Zanetti en sus inicios en Talleres de Escalada, o a Sergio Goycochea con la camiseta de Newell’s Old Boys.

Las imágenes en blanco y negro también nos transportan a la época de Pelé, aún en su adolescencia con la camiseta del Santos, y de Giacinto Facchetti, dos figuras que se enfrentarían en la final del Mundial de México 1970.

“Cuando vi a mi padre llorar por el Mundial de 1950 le prometí que lo ganaría por él. Perder puede ser también el comienzo de algo bonito”, reza el texto que acompaña las fotos de Pelé, un mensaje inspirador que refleja la perseverancia y la determinación que lo llevaron a la gloria.

Moritz Ansorge, el organizador de la exposición, afirma que su objetivo es “mostrar a las personas que hay detrás de las grandes estrellas y ofrecer ideas inspiradoras para la próxima generación”.

“Al principio no fue fácil convencer a los jugadores para que nos prestaran estos recuerdos, pero cuando les explicamos cómo sería la exposición muchos se abrieron a ello, entendieron que podría ser algo que aportara a las generaciones más jóvenes y creo que han sido muy generosos”, señaló el director de exhibiciones del museo.

La exposición también busca indagar en qué factores influyeron en el éxito de estas estrellas desde su infancia. ¿Fue solo talento natural? ¿O también influyó la disciplina, el trabajo duro y el apoyo familiar?

Andriy Shevchenko, leyenda del Milan, lo resume así: “mi destino estaba escrito en la pelota: señalaba hacia mí, me perseguía, me deseaba y me encontró. El fútbol me eligió”.

El Museo FIFA de Zúrich, un lugar que alberga la historia del fútbol masculino y femenino, recibe cada año a cientos de miles de visitantes. Esta exposición temporal, sin duda, se convertirá en un punto de atracción para aquellos que buscan inspirarse en las historias de las grandes estrellas y encender la pasión por el fútbol en las nuevas generaciones.

