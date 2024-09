El hijastro de Alberto Fujimori habla por primera vez y revela que está considerando regresar a Perú: "Este o el próximo año".

Shinnosuke Kataoka30 de 31 años es el hijo de Satomi Kataoka, la última esposa de Alberto Fujimori, quien falleció el 11 de septiembre a los 86 años.

Desde Japón, Shinnosuke Kataoka, hijo de Satomi Kataoka, la última esposa de Fujimori, se pronunció sobre el fallecimiento del exdictador, ocurrido el pasado 11 de septiembre a los 86 años. Por primera vez, este hombre de 31 años habló sobre su cercanía y la relación que mantenía con el padre de Keiko Fujimori, afirmando que mantenían una comunicación constante.

Lee también:

“Conversé con Fujimori el 20 de junio. Por lo general, hablábamos una o dos veces a la semana. La última vez discutimos sobre su estado de salud y el tratamiento para el cáncer, así como sobre mi trabajo”, declaró a ‘Punto Final’.

Además, Shinnosuke mencionó que no pudo asistir al velorio de Alberto Fujimori, pero planea regresar a Perú para visitarlo en el cementerio: “Lamento no haber podido estar en el funeral a tiempo, realmente lo extraño y me gustaría ir a Perú este o el próximo año para visitar su tumba”.

Satomi Kataoka, viuda de Alberto Fujimori, podría solicitar una pensión vitalicia. En una entrevista a un dominical, confirmó que está considerando pedir la pensión vitalicia de S/15,600 que le corresponde por haber sido la esposa del exdictador. A través de un mensaje de WhatsApp, Kataoka insinuó esta posibilidad.

“Aún estoy discutiéndolo con mi abogado”, respondió la esposa de nacionalidad japonesa cuando se le preguntó sobre su derecho a la herencia que dejó Alberto Fujimori, lo que refleja su interés en el asunto.