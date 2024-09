Elio Riera aclara lo ocurrido tras anunciar erróneamente la muerte de Alberto Fujimori

Elio Riera, exabogado de Alberto Fujimori, desmintió haber sido echado de la casa de Keiko Fujimori, contradiciendo las declaraciones de Alejandro Aguinaga y Martha Moyano.



Elio Riera, abogado del expresidente Alberto Fujimori, rompió su silencio luego de la controversia generada tras su publicación, donde erróneamente anunció el fallecimiento del líder de Fuerza Popular. El abogado negó rotundamente las afirmaciones de los congresistas Martha Moyano y Alejandro Aguinaga, quienes aseguraron que lo expulsaron de la casa de Keiko Fujimori tras el incidente.

Riera niega haber sido retirado de la casa de Keiko Fujimori

Riera aclaró que nunca lo obligaron a abandonar la residencia de la familia Fujimori, a pesar de las declaraciones de Aguinaga y Moyano. “Para empezar, los señores nunca me dijeron a mí que me retire”, mencionó. Además, expresó que no tiene intención de entrar en confrontaciones con Aguinaga, a quien respeta profundamente. Tampoco quiso criticar a Moyano, de quien fue abogado en el pasado.

El error de la publicación

Riera reconoció que cometió un error al anunciar la muerte de Fujimori en Twitter, impulsado por la emoción del momento. Después de darse cuenta de la confusión, decidió borrar el mensaje y ofrecer disculpas. “El señor expresidente ya había fallecido y luego de algunos minutos yo lo posteé. Ante lo cual, decidí eliminarlo y ofrecí las disculpas del caso”, explicó Riera.

La versión de Martha Moyano

Por su parte, Martha Moyano ofreció otra versión del incidente. En una entrevista para “Beto a Saber”, señaló que la familia retiró a Riera de la casa por haber anunciado antes de tiempo la muerte del expresidente. “La familia lo sacó, lo sacamos de la casa. Le hicimos saber que era un atrevimiento pasar sobre la cabeza de la familia”, declaró la congresista.