PPK revela cómo se enteró de la muerte de Alberto Fujimori y defiende su indulto

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski explicó cómo se enteró de la muerte de Alberto Fujimori y defendió el indulto humanitario que le otorgó en 2017.



Pedro Pablo Kuczynski (PPK), expresidente de Perú, habló sobre el fallecimiento de Alberto Fujimori, a quien le concedió un indulto humanitario en 2017. Kuczynski reveló que fue informado del deceso alrededor del mediodía, pero decidió no comentar nada hasta confirmar la noticia. “Alguien me llamó más o menos al mediodía, yo no dije nada para no ir a dar mis condolencias y de repente no había pasado nada, entonces esperé a verificar”, explicó.

El cuestionado indulto a Alberto Fujimori

Durante su declaración, Kuczynski también defendió el indulto que le otorgó a Fujimori, argumentando que fue lo correcto. “Eso no es perdonar, borrar o reescribir la historia, es una deferencia hacia una persona que, yo creo, hizo mucho por el Perú”, comentó el exmandatario. Esta decisión causó gran polémica en el país, generando protestas el mismo día de Navidad en 2017, y se le acusó de haber negociado el indulto para evitar su vacancia.

Condenas de Alberto Fujimori

Alberto Fujimori enfrentó varias condenas durante su vida. En 2007, fue sentenciado a seis años de prisión por usurpación de funciones, tras un allanamiento ilegal. En 2009, recibió una condena de 7 años y medio por peculado y falsedad ideológica, además de 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos. La Corte Suprema anuló en 2016 la condena por corrupción que también lo había sentenciado.

Fujimori y su deuda millonaria

Fujimori falleció el 10 de septiembre dejando una deuda de 57 millones de soles en reparación civil por sus crímenes de corrupción y violaciones de derechos humanos. Los tribunales peruanos establecieron esta compensación económica para resarcir el daño causado por sus acciones.

Acusaciones de compra de votos contra PPK

En el contexto de su segunda vacancia, Kuczynski fue acusado de comprar votos para evitar ser destituido. Varios legisladores, incluyendo a Keiko Fujimori, denunciaron que representantes del gobierno intentaron sobornar a congresistas para que votaran en contra de la vacancia. Keiko afirmó: “Con profunda decepción y dolor el Perú vuelve a ser testigo de negociaciones para la compra de Congresistas”.